To storite s svežimi jabolki: sočno pecivo, ki je nared v nekaj minutah

Ko zadiši po jabolkih in cimetu, je jasno, da se je začela tista polovica leta, ko pečica znova postane središče domače kuhinje. A za dobro pecivo ni treba pripravljati zapletenih test, tehtati številnih sestavin ali v kuhinji preživeti celega popoldneva.

Tokrat so v glavni vlogi jabolka in ovseni kosmiči, ki jih sicer najpogosteje povezujemo z zajtrkom. V tem receptu pa poskrbijo za prijetno teksturo in skupaj z jogurtom ustvarijo pecivo, ki tudi po peki ostane sočno in nekoliko vlažno. Dodatek cimeta poskrbi še za tisti značilni jesenski vonj, ki se mu je težko upreti.

Priprava je zelo preprosta: suhe in mokre sestavine zmešamo, dodamo naribana jabolka, maso stresemo v pekač in delo je skoraj končano.

Na Odprti kuhinji preverite natančna razmerja sestavin, koliko časa pecivo pečemo in zakaj naribanih jabolk pri tem receptu nikakor ne smemo ožeti.