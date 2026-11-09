Tolpa DZ mafia za umore novači najstnike po spletu

Francosko pristaniško mesto Marseille postaja središče organiziranega kriminala, mamilarske tolpe prek družbenih omrežij novačijo mladoletnike, ki jih ne uporabljajo več le za prodajo drog, temveč tudi za ugrabitve, mučenje in umore, v obsežni preiskavi ugotavlja BBC. Francoska policija opozarja, da kriminalne združbe predstavljajo grožnjo nacionalni varnosti.

V Marseillu, drugem največjem francoskem mestu, kriminalne združbe nadzorujejo posamezne stanovanjske soseske, novačijo otroke iz vse države in jih z obljubami o hitrem zaslužku privabljajo v svet nasilja, iz katerega pogosto ni izhoda.

BBC poroča, kako globoko so mamilarske tolpe prodrle v vsakdanje življenje nekaterih francoskih mestnih četrti. Novinarji so po večmesečnih prizadevanjih vstopili na območja, kjer kriminalne združbe vzpostavljajo lastne nadzorne točke, spremljajo gibanje vozil in preprečujejo snemanje.

Razmere so po ocenah francoskih kriminalističnih preiskovalcev tako resne, da organizirani kriminal ne ogroža več le prebivalcev najbolj prizadetih sosesk, temveč tudi delovanje pravosodnega sistema.

Otrok je kupki droge izročil pretresljivo sporočilo

Eden najbolj pretresljivih primerov sega v leto 2022. Ženska, ki je na stanovanjskem območju Frais-Vallon v Marseillu kupila hašiš, je poleg droge prejela še listek. Na njem je pisalo: »Zadržujejo nas v ujetništvu in potrebujemo pomoč. Stara sva 15 let.«

Sporočilo ji je izročil mladoletni preprodajalec, ki je skupaj z drugim dečkom postal ujetnik kriminalne združbe. Oba sta se tolpi sprva pridružila prostovoljno, saj sta želela zaslužiti. Eden je skrbel za denar, drugi je prodajal droge na ulici.

Ko so ju vodje obtožili, da pri zaslužku manjka denar, se je njuno življenje spremenilo v nočno moro. Po navedbah, predstavljenih na francoskem sodišču, so ju redno pretepali, silili v ponižujoče snemanje golih prizorov in posnetke uporabljali za izsiljevanje. Enega od dečkov so tudi posilili.

Poskusila sta pobegniti skozi okno v drugem nadstropju. Eden je pobegnil, drugega so ujeli, pretepli in zabodli. Napad je preživel. Zaradi nasilja nad najstnikoma je bilo pozneje obsojenih šest moških.

Po policijskih podatkih so od leta 2024 aretirali približno tisoč oseb, povezanih z DZ Mafia, okoli 600 pa jih je pristalo v zaporu. FOTO: Reuters

Tolpa DZ Mafia: kriminalna organizacija, ki se oglašuje na spletu

BBC navaja, da je med glavnimi t. i. DZ Mafia, ki je po krvavih spopadih za nadzor nad prodajo drog postala ena najvplivnejših kriminalnih organizacij v Franciji.

Tolpa je leta 2023 začela objavljati videoposnetke zamaskiranih članov in se predstavljati kot prepoznavna blagovna znamka. Njeni člani prek družbenih omrežij širijo sporočila, utrjujejo ugled in novačijo nove sodelavce. Po ugotovitvah BBC se na družbenih omrežjih pojavljajo oglasi za voznike, kurirje in celo plačane morilce. Nekateri so opremljeni z računalniško ustvarjenimi podobami, ki kriminalno življenje prikazujejo kot privlačno in razkošno.

Nabor kandidatov se ne omejuje več le na Marseille, novačijo tudi mlade iz Pariza, Lilla, Nantesa in drugih francoskih mest. Posebej ranljivi so najstniki s težavnimi družinskimi razmerami, ki nimajo kriminalne preteklosti.

»Ti ljudje so žrtve brezvestnih naročnikov, ki jih pošiljajo naravnost v levji brlog,« je za BBC povedal Thibaut Fontaine, vodja francoske enote za boj proti organiziranemu kriminalu.

Pri 13 letih je zaslužil 3000 evrov na mesec

Kako privlačen je lahko zaslužek, kaže pričevanje 23-letnega člana ene od kriminalnih združb, ki je za BBC spregovoril pod psevdonimom Joe. Trdi, da je že pri 13 letih s preprodajo drog zaslužil približno 3000 evrov na mesec. Danes njegovi prihodki menda znašajo od 5000 do 10.000 evrov na mesec. »To uničuje ljudi, vendar se vsak od nas odloča sam,« je dejal o posledicah nasilja, povezanega s trgovino z drogami.

Drugi sogovornik, danes 20-letni nekdanji član DZ Mafia, je opisal, kako združbe mladim ponujajo avtomobile, stanovanja, droge in druge ugodnosti, da si zagotovijo njihovo zvestobo. »Ostal boš do konca. Dokler ne umreš ali pristaneš v zaporu,« je dejal.

BBC se je pogovarjal tudi z zaprtim članom tolpe, ki ga sumijo sodelovanja pri več umorih. Priznal je, da mu je hladnokrvnost omogočila napredovanje v kriminalni hierarhiji. Opisoval je napade sredi belega dne, ugrabitve in zažiganje žrtev v avtomobilih.

Čeprav je dejal, da čuti delno krivdo, svojih dejanj ne obžaluje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik

Več kot 10.000 otrok vpletenih v trgovino z drogami

Po uradnih podatkih, ki jih navaja BBC, je bilo leta 2025 v trgovino z drogami na različne načine vpletenih več kot 10.000 mladoletnikov.

Francoski trg drog se hitro širi, predvsem zaradi vse večje popularnosti kokaina. Dimitri Zoulas, vodja francoske enote za boj proti trgovini z drogami, ocenjuje, da se bo število uporabnikov kokaina kmalu približalo dvema milijonoma. Leta 2017 jih je bilo približno 600.000.

Trgovina z drogami v Franciji po njegovih navedbah ustvari okoli sedem milijard evrov prihodkov na leto, v dejavnost pa naj bi bilo vključenih približno 200.000 ljudi.

Posebej problematične so severne četrti Marseilla, znane kot Quartier Nord. Tam kriminalne združbe nadzorujejo posamezne stanovanjske komplekse, kjer so vzpostavile prodajna mesta za droge. Na stenah stavb so celo javno zapisani ceniki kokaina, hašiša in marihuane.

BBC-jeva ekipa je med obiskom ene od sosesk naletela na nadzorno točko tolpe. Ko so mladi opazili kamero, so z avtomobilom zaprli pot novinarjem in zahtevali, da prenehajo snemati. Prebivalci opisujejo vse večjo agresivnost kriminalnih združb in strah, da bodo njihovi otroci naslednji, ki jih bodo privabili v kriminal.

Za številne družine ima ta nevarnost tragične posledice.

Karine Brouillard, mati iz severne Francije, je za BBC opisala smrt sina Huga. Ta je star 15 let prvič pobegnil od doma in se znašel skoraj tisoč kilometrov stran, v Marseillu. Policija ga je našla z denarjem in konopljo ter ga vrnila družini.

Nekaj let pozneje je staršem povedal, da je dobil počitniško delo v restavraciji blizu Marseilla. Tri tedne zatem je mati prejela telefonski klic zdravnika. »Vaš sin je sinoči prispel k nam. Ustreljen je bil v glavo,« se spominja njegovih besed. Policija sumi, da je bil Hugo povezan s kriminalno združbo. Zakaj so ga ustrelili, njegova družina še vedno ne ve. »Uničujejo družine. Mlajše sestre, brate, stare starše. Mislim, da so ti ljudje popolnoma brez srca,« je povedala njegova mati.

Francoske oblasti so v zadnjih letih izvedle številne operacije proti kriminalnim združbam. Po policijskih podatkih so od leta 2024 aretirali približno tisoč oseb, povezanih z DZ Mafia, okoli 600 pa jih je pristalo v zaporu.