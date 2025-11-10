Chef Tomaž Kavčič potrdil, zapušča Vilo Vipolže

Eden najbolj prepoznavnih slovenskih kuharskih mojstrov Tomaž Kavčič z dvorca Zemono je potrdil, da ne bo več kuhal v Vili Vipolže, kjer je prav tako odprl obrat. Bistro Kruh in vino, v katerem je zadnjih devet let razvajal tudi predsednike držav, je že zaprl vrata, nam je povedal.

Potrdil nam je, da se ne bo prijavil na nov razpis, ki ga je za oddajo v najem dela renesančne Vile Vipolže, namenjenega gostinski dejavnosti, razpisal Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda.

Ponudbe zbirajo še do 24. novembra. Skupaj oddajajo v najem dobrih 400 kvadratnih metrov površin v vili, ki so jo po celoviti obnovi odprli pred desetimi leti, pišejo Primorske novice. Vila je kulturni spomenik v državni lasti, v njej so se zvrstili tudi protokolarni dogodki na najvišjem nivoju, tudi s predsedniki držav.

Februarja letos so, denimo, ob odprtju letošnje Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica postregli tudi Nataši Pirc Musar in italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli. Ta pogostitev je Kavčiču ostala v zelo lepem spominu, saj ga je dal navdušeni Mattarella trikrat poklicati iz kuhinje.

Pred letom smo pisali tudi, da je s kaviarjem iz ajvarja navdušil Marino Abramović. Teknili so ji tudi njegovi ocvirki. Te obožuje.