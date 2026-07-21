Tomaž Mihelič: Svet radi rešujemo, dokler se nam ni treba ničemur odreči

Tomaž Mihelič se na potovanjih nikoli ne ustavi pri lepih podobah. »Nikoli se nisem zadovoljil z razglednicami, zanima me vsebina,« pravi pevec, novinar in avtor knjige Črno-beli svet, v kateri je opisal svoje izkušnje iz Afrike.

Že četrto leto raziskuje notranjost Tanzanije, kjer ga vedno znova pretrese nasprotje med izjemnim naravnim bogastvom in življenjem tamkajšnjih ljudi. »Tam vidiš, kako izpraznjena je Afrika, kljub vsem naravnim dobrinam. Razčlovečena je,« opozarja.

Toda Mihelič kritičnega pogleda ne usmerja le v izkoriščanje afriške celine, temveč tudi v naš vsakdan. Moti ga aktivizem, ki se konča pri objavi napisa Free Palestine na Instagramu, medtem ko se ljudje brez pomisleka odločajo za izdelke korporacij, ki jih sicer obsojajo. Po njegovem mnenju besede brez dejanj ne pomenijo veliko. V iskrenem in neposrednem intervjuju je spregovoril o Afriki, predsodkih, privilegijih, hinavščini in odgovornosti posameznika. Celoten pogovor s Tomažem Miheličem preberite na Onaplus.si.