    Zanimivosti

    Tomaž Pandur, umetnik, ki je sanjal z odprtimi očmi

    V mariborski Umetnostni galeriji razstava ob deseti obletnici njegove smrti.
    Dante Alighieri, Nenad Prokić, La Divina Commedia, Inferno (1993), režija Tomaž Pandur, na fotografiji Livio Badurina FOTO:  Angelo Božac, z dovoljenjem SNG Maribor
    Dante Alighieri, Nenad Prokić, La Divina Commedia, Inferno (1993), režija Tomaž Pandur, na fotografiji Livio Badurina FOTO:  Angelo Božac, z dovoljenjem SNG Maribor
    Vesna Milek
    21. 4. 2026 | 12:00
    12:21
    »Zame je umetnost iskanje in definiranje lepote, bistvo našega bivanja in obstoja,« je nekoč rekel. Ta njegov citat je postal moto razstave, ki se je v nedeljo, 12. aprila, ob deseti obletnici njegovega odhoda, odprla v kabinetu Umetnostne galerije v Mariboru. Osredotoča se na fotografije njegovih predstav, ki jih je v sedmih letih sodelovanja s Pandurjem v Mariboru posnel Angelo Božac.

    Razstava osvetljuje čas, ko je Tomaž Pandur ustvarjal v mariborskem gledališču, je v uvodnem nagovoru povedala dramaturginja in Tomaževa sestra Livija Pandur. »To je bil pravzaprav začetek njegove profesionalne gledališke poti, ko je v Mariboru povezal skupino mladih, izjemnih ustvarjalcev, posvečenih edinemu cilju – gledališki predstavi z visokimi umetniškimi standardi, z etičnimi in moralnimi načeli.«

    Odšel je 12. aprila 2016 med ustvarjanjem predstave Kralj Lear v Skopju, z nedokončanimi projekti v svojih mislih. FOTO:  Angelo Božac, z dovoljenjem SNG Maribor

    V nedeljo so se ob enajstih dopoldne pred Umetnostno galerijo zbrali številni ljubitelji Pandurjevega gledališča, tam so bili gledališki ustvarjalci iz Maribora, Ljubljane, Zagreba, igralci iz »mariborskega obdobja«, tam so bili tudi igralka Alma Prica, ki je odigrala naslovno vlogo v »zagrebški« Medeji, in njegovi stalni sodelavci, scenograf Marko Japelj, igralec Branko Jordan, dramaturg Tibor Hrs Pandur in igralka Nataša Rošker Matjašec, s katero sta leta 2016 začela sodelovati pri predstavi Immaculata po romanu Marijin testament ...

    Svetovljan in vizionar

    »Tomaž Pandur je bil svetovljan in vizionar, ki je gledališče mislil, sanjal in živel,« je v uvodu dejal Danilo Rošker, direktor mariborske Drame. »V sedmih letih vodenja mariborske Drame je iz lokalnega teatra ustvaril mednarodno relevantno gledališče, z njim je slovensko gledališče postalo mednarodno prepoznavno, mariborsko Dramo pa je postavil na svetovni gledališki zemljevid.«

    V kabinetu UMG smo tako vstopili v zamrznjene trenutke predstav Faust, Hamlet, Carmen, La Divina Commedia: Inferno, Purgatorio in Paradiso, Ruska misija in Babylon, ki so v mariborsko gledališče privabljale številno občinstvo, hkrati pa gostovale po mednarodnih festivalih po svetu. Ali lahko fotografija podaljša življenje gledališke predstave, se sprašuje Breda Kolar Sluga v galerijskem katalogu ob razstavi. »Če ga lahko, so fotografije Angela Božca zelo blizu temu, da obudijo estetsko, skoraj ritualno izkušnjo gledališča Tomaža Pandurja.«

    Dante Alighieri, Nenad Prokić, La Divina Commedia, Paradiso (1993), režija Tomaž Pandur, na fotografiji Branko Šturbej FOTO:  Angelo Božac, z dovoljenjem SNG Maribor

    Poseben občutek je, ko stojiš pred fotografijami skupaj z igralci, ki so pomagali soustvariti te podobe, med njimi so Livio Badurina, Branko Šturbej, Ksenija Mišič, ki se ogledujejo v črno-belih podobah iz sanj, na katerih so oni sami, v drugih kostumih, v drugem času, v drugi dimenziji. Livio Badurina, kot angel, ki visi v zraku med nebom in zemljo in kriči, Ksenija Mišič kot Margareta v Faustu ali usodna Carmen, prelepa, magična, kvintesenca ženske senzualnosti, Branko Šturbej kot Mefisto ... Vsaka fotografija zase na obiskovalca deluje kot umetnina, dlje ko stojiš pred njo, več dimenzij se odpira.

    »Ta razstava v meni vzbuja upanje, da bo nekoč na nekem mestu predstavljen celoten opus Tomaža Pandurja,« je dejal Badurina, ki je bil vsaj trinajstkrat del Pandurjevih predstav. »Ne zaradi nas, ki smo imeli privilegij, da smo z njim soustvarjali te podobe, ampak zaradi uvida tistih generacij, ki šele zdaj prihajajo,« je dejal.

    »Če bi hotela zajeti vse njegovo vesolje in njegovo lepoto, bi potrebovala več kot samo besede,« je dejala Ksenija Mišič, ki se je tisto dopoldne prav tako sprehodila skozi galerijo podob, ki so zaznamovale tudi njenih prvih sedem ustvarjalnih let. »Teh sedem let sploh ni mogoče opisati. Tisti, ki smo to doživeli, vemo, da je neponovljivo in za zmeraj. Tako polno, tako do konca, tako iskreno, tako njegovo in tako naše.« Tomaža je srečala že v prvem razredu osnovne šole, bila sta sošolca. Že takrat sta bila izjemno povezana, neločljiva. Nato se mu je pridružila pri gledališki skupini Tespisov voz, ki jo je ustanovil še kot dijak Prve gimnazije Maribor, ko je prevzel vodenje mariborske Drame, jo je povabil v ansambel, kjer je dobila izjemno priložnost za mlado igralko, da je odigrala vse ključne dramske vloge, od Margarete v Faustu, Beatrice v Božanski komediji, Ofelije v Hamletu, Carmen ...

    »Prvič sva se srečala, ko sem z njim naredila intervju za Večer,« je dejala njegova prijateljica Dragica Petrovič, producentka in filmska režiserka. »Bil je nenavaden mladenič, z dolgimi temnimi kodri, spomnim se, s kakšnim žarom je govoril o novem teatru sanjskih podob ... Bilo je leto 1979. Imel ni niti sedemnajst let.« Postala je producentka njegove skupine Tespisov voz, poleg Livije Pandur, ki je bila v predstavi tako dramaturginja kot igralka, so bili tam še Mirjam Korbar, Željko Hrs, pesnica Maja Vidmar, Staš Ravter in Ksenija Mišič. Potem ko je končal študij gledališke režije na ljubljanski AGRFT, je za režijo diplomske uprizoritve Marija Stuart prejel študentsko Prešernovo nagrado.

    Gledališče sveta, svet kot gledališče

    Svojo prvo profesionalno, danes kultno predstavo Šeherezada po tekstu Iva Svetine je leta 1989 režiral v Slovenskem mladinskem gledališču. Z njo so prepotovali del Evrope in sodelovali na vseh velikih latinskoameriških festivalih. Slovensko gledališče je postalo blagovna znamka. Še istega leta je, star 26 let, prevzel umetniško vodenje mariborske Drame.

    Prva predstava, ki jo je postavil na repertoar, je bil Goethejev Faust I, II, z Janezom Škofom kot Faustom, Brankom Šturbejem kot Mefistom, s Ksenijo Mišič kot Margareto in z Aljošo Reboljem kot Valentinom v glavnih vlogah, v dramaturgiji Vilija Ravnjaka in Livije Pandur. Zanj je leta 1991 prejel nagrado Prešernovega sklada, prav tako Borštnikovo nagrado za najboljšo režijo in najboljšo uprizoritev v celoti ter zlato masko MES Sarajevo za režijo.

    »Gledališka poetika Tomaža Pandurja je že v Šeherezadi, še bolj eksplicitno pa v Faustu napovedovala, da meri visoko: na gledališče sveta in na svet kot gledališče, torej na nekakšen totalen theatrum mundi,« je o njegovem delu zapisal teatrolog Vasja Predan.

    Carmen (1992), režija Tomaž Pandur, na fotografiji Ksenija Mišič, ki je Pandurja srečala že v prvem razredu osnovne šole, bila sta sošolca. FOTO:  Angelo Božac, z dovoljenjem SNG Maribor

    Po odhodu iz Maribora se je Pandur preselil v New York, se preizkusil na področju filma, njegovo gledališko ustvarjanje pa se je nadaljevalo v Nemčiji, Španiji, Grčiji, Srbiji in na Hrvaškem.

    S sestro Livijo Pandur je leta 2002 ustanovil gledališče Pandur.Theaters. Najprej smo na Ljubljanskem gradu lahko videli Hazarski besednjak, nato je ustvaril predstavo Sto minut, po romanu Dostojevskega Bratje Karamazovi, ki mu je odprla vrata v Španijo. Tam je na odru madridskega gledališča Maríe Guerrero postavil Inferno, ki je v španskem gledališkem svetu pomenil prelom z obstoječimi konvencijami. V operni hiši Teatro Royal je postavil baletno predstavo Alas, ki si je za izhodišče vzela Wendersov meditativni film Nebo nad Berlinom. V Španiji je z zvenečimi igralskimi imeni ustvaril še odmevne predstave Barok, Medeja, Somrak bogov, Hamlet in Faust.

    Nebo nad Madridom

    Leta 2008 je prav tam tudi nastal poetičen dokumentarec Nebo nad Madridom, ki sta ga naredili takratna urednica na televiziji Slovenija Živa Emeršič in režiserka Dragica Petrovič in ki so ga na TV Slovenija uvrstili v program pred dnevi, da bi zaznamovali deseto obletnico njegove smrti.

    V koprodukciji s Hrvaškim narodnim gledališčem Zagreb, Evropsko prestolnico kulture 2012 in Pandur.Theaters je na oder postavil Tolstojevo Vojno in mir, v Hrvaškem narodnem gledališču Zagreb pa je ustvaril še Medejo in Michelangela.

    V slovenski gledališki prostor se je vrnil leta 2014 in v ljubljanski Drami režiral Shakespeara, dramski diptih Rihard III. + II., leto kasneje pa ponovno Fausta. Leta 2016 je sprejel vabilo Drame SNG Maribor, da režira predstavo Immaculata po romanu Colma Tóibína ​Marijin testament, z Natašo Matjašec Rošker v vlogi Jezusove matere, ki jo je potem dokončala in režirala njegova sestra Livija Pandur.

    »Tomaž je od sodelavcev zahteval ogromno, še več je zahteval od sebe; spreminjal je ustaljene norme, prepričeval, navduševal, povezoval in z neverjetno strastjo ustvarjal svetove, v katere smo verjeli. Prepričan je bil, da z vsako predstavo lahko vsi postanemo boljši ljudje. In Tomaž je bil takšen – sočuten, globok, poln nalezljive ljubezni do dela in soljudi,« je dejala Livija Pandur. »Prehodil je svoj Inferno, Purgatorio, Paradiso – morda vsak dan ali večkrat na dan, se boril za svoja prepričanja, vztrajal v svojem umetniškem credu.«

    »Sodelovanje s Tomažem je bilo nekaj neponovljivega, nikoli nisem doživel ustvarjalnega procesa na tak način. Ko samo pomislim, o čem vse je sanjal, kaj vse bi še ustvaril ...« je v zadnjem intervjuju za Sobotno prilogo dejal Goran Bregović, ki je ustvaril glasbo za La Divino Commedio v Mariboru pa potem v Hamburgu, v Thalia Teatru in nazadnje še za Inferno v Madridu, ki je zaznamoval začetek Pandurjevega španskega obdobja.

    Gledališki mag

    Njegova duša je bila duša filozofa, njegov ustvarjalni kod kod slikarja. Razmišljal je v podobah. Ni jih dobival iz sanj, sanjam z odprtimi očmi, je vedno rekel. In predstave delal s široko zaprtimi očmi. Ne bom pozabila premiere predstave Tesla Electric Company na Brionih. Sploh prizora, v katerem je Branko Jordan kot Nikola Tesla razširil roke z dvema neonkama, kot sodobni Kristus ali Prometej, in rekel: Če moja elektrika res ubija, potem naj bom njena prva žrtev. Takrat je nebo pretreslo grmenje, strele so se v cikcakastih črtah risale čez nebo in v dialogu s predstavo delovale kot mojstrski posebni učinki; sploh med Faustovim monologom, med katerim naj bi Tesla doživel razsvetljenje in razvozlal svoj življenjski projekt – uganko izmeničnega toka.

    Carmen (1992), režija Tomaž Pandur, na fotografiji Ksenija Mišič, ki je Pandurja srečala že v prvem razredu osnovne šole, bila sta sošolca. FOTO:  Angelo Božac, z dovoljenjem SNG Maribor

    Faust je bil tekst, ki ga je očitno najbolj vznemirjal. Prvič ga je postavil na oder mariborskega gledališča, drugič v Madridu, tretjič na oder ljubljanske Drame. Faust je bil njegova zadnja predstava. Branko Šturbej je bil eden tistih igralcev, ki so z njim soustvarjali teh sedem mariborskih let, bil je Mefisto v Pandurjevem prvem »mariborskem« Faustu I, II. in Mefisto v njegovem zadnjem, z Igorjem Samoborjem v naslovni vlogi. Za Šturbeja je bil Tomaž Pandur »tiste vrste gledališki mag, ki je postavljal nove meje gledališke ustvarjalnosti«.

    Odšel je 12. aprila 2016 med ustvarjanjem predstave Kralj Lear v Skopju, z nedokončanimi projekti v svojih mislih. »Ko se umetnik raztopi v svojem delu in postane neviden, ostane poezija ...« je v nedeljo rekla Livija Pandur. »Pri Tomažu je to poezija ustvarjanja, poezija v zamrznjenih trenutkih fotografij Angela Božca in v spominu vseh nas, ki smo bili priča njegovemu delu.«

