Top 5 zmagovalnih daril letošnjega decembra

December je čaroben mesec, ki nas obdari s toplino, iskrivimi druženji in vonjem po izvrstnih kulinaričnih dobrotah. Je tudi čas, ko želimo svojim najdražjim podariti nekaj posebnega.

A kaj, ko je prav nakupovanje daril lahko izjemno naporno in stresno – ne le zaradi kroničnega pomanjkanja časa, ampak tudi zato, ker nam preprosto zmanjka idej. Letos vam bomo obdarovanje precej poenostavili, saj smo pripravili popoln vodnik, ki vam bo močno olajšal nalogo in vam prihranil čas za druženje in uživanje v najlepših decembrskih trenutkih.

Odkrijte vesolje istrskih okusov: izberite enega izmed paketov ali pa si ga sestavite sami

Tudi letos so v Vinakopru pripravili posebne darilne pakete, s katerimi boste lahko podarili vesolje istrskih okusov.

Letošnji darilni program je res izjemen, saj ponuja široko paleto izbranih vin in gourmet okusov iz srca Istre. V Vinakopru so jih spojili v pestre kombinacije po okusu in aromah skladnih vin ter kulinaričnih izdelkov domačih lokalnih pridelovalcev.

ZANJO: Sladki mehurčki kot uvod v poseben večer

Podarite ji nekaj slastnega in sladkega. Darilni paketi, ki vključujejo peneče vino Capris ali sladka vina s sladkim presenečenjem, so vedno odlična ideja.



ZANJ: Posebna izdaja za nove kulinarične avanture

V kleti Vinakoper so znani po vsakoletnih novostih na njihovih policah. Letošnja je vsekakor posebna izdaja vin linije Gourmet, katere vina zaznamujejo sadnost, svežina, aromatika in eleganca. Izbira darilnih paketov z vini iz te linije je tako lahko posebno sporočilo.

Vina iz obeh linij so v pakete združili tudi z gurmanskimi specialitetami: ne spreglejte salame z refoškom, domačih piškotkov z refoškom ali svežim muškatom ter še mnogih drugih.

ZA PRIJATELJE: popolno kulinarično doživetje v enem paketu

Spoznajte idealne spoje okusov, ki se najbolj podajo k zbranim vinom iz kleti Vinakoper.

Darilni paketi izbranih okusov predstavljajo raznolikost Istre. Združuje vrhunska vina, izbrane penine in najboljše raznovrstne dobrote iz gourmet programa.

Lahko ste tudi kreativni in iz celotnega nabora izdelkov sestavite svojo zgodbo nepozabnih užitkov. Morda za vsakega prijatelja drugačno.

ZA POSLOVNE PARTNERJE: zmagovalci letošnjega leta

Če želite podariti eleganco, je črni glamur vedno prava izbira. Vinakoper jih definira z globokimi, močnimi barvami rdečih vin in njihove bogate arome v kombinaciji z avtentičnimi istrskimi dobrotami. S temi paketi boste podarili najbolj skrite zaklade Istre.

To bo nedvomno popolna zahvala za uspešno poslovno sodelovanje in še bolj poglobljene odnose v letu 2024.

Še več daril v katalogu daril vesolje istrskih okusov by Vinakoper Poleg že predstavljenih darilnih paketov pa boste v novem darilnem katalogu Vinakoper našli vrsto že pripravljenih paketov izdelkov, čudovitih kombinacij izbranih vin, istrskih dobrot mamljivih arom in okusov ter seveda najbolj sijočo zvezdo leta: praznični paneton Esenca Istre. Pobrskajte po katalogu in odkrijte vesolje istrskih okusov Vse izdelke lahko bolje spoznate v prodajalnah Vinakoper: Vinski butik v Kopru, Hiša refoška BTC v Ljubljani in Prodajalna vin Ljubljana ter Prodajalna vin Ilirska Bistrica.

