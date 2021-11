Top ideje za praznična darila

Decembrski prazniki so čas druženja in tudi obdobje čarobnosti in obdarovanja. In ko radovedni otroci na predbožični večer z velikim pričakovanjem zatisnejo oči in se predajo spancu, je čas, da se Božiček izkaže s pravim darilom.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je trgovina Pepco