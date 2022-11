Toplotne črpalke v mestih: plinovod ni več ovira za TČ, daljinsko ogrevanje še

Konec lanskega leta je bilo v Sloveniji vgrajenih skoraj 70.000 toplotnih črpalk, Eko sklad je od začetka 2011 do konca 2021 zanje odobril več kot 37.000 subvencij, pretežno za individualne stanovanjske hiše ob zamenjavi ogrevalnega sistema ali za prvo vgradnjo. Poleg subvencij so zanimanje zanje najbolj spodbujali prihranek pri stroških ogrevanja, povezava s samooskrbno sončno elektrarno, z energetsko krizo, ki jo je povzročila vojna v Ukrajini, pa tudi bojazen pred pomanjkanjem energentov, predvsem plina, in divjanjem njihovih cen.

