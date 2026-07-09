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    Tour de France ogroža vročina: na mizi tudi odpoved etap

    Kolesarji poročajo o izjemni izčrpanosti, glavobolih in vrtoglavici, številne ekipe so morale popolnoma spremeniti način priprave na dirko.
    Zaradi večje porabe energije ekipe pogosteje hranijo kolesarje, zdravniki pa opozarjajo, da vročinski stres zmanjšuje sposobnost telesa za hlajenje, povečuje srčni utrip in tveganje za kolaps. FOTO: Reuters
    Galerija
    Zaradi večje porabe energije ekipe pogosteje hranijo kolesarje, zdravniki pa opozarjajo, da vročinski stres zmanjšuje sposobnost telesa za hlajenje, povečuje srčni utrip in tveganje za kolaps. FOTO: Reuters
    Pi. K.
    9. 7. 2026 | 09:22
    9. 7. 2026 | 09:34
    6:52
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    Barcelona je v sredo dosegla nov temperaturni rekord, meteorologi so izmerili kar 40,5 stopinje Celzija,  gozdni požari pa pustošijo po delih Španije in južne Francije.  Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare je letos v Španiji zgorelo že več kot 55.000 hektarjev površin, kar je približno dvakrat več od dolgoletnega povprečja za ta del leta, v Franciji pa je požarov že skoraj štirikrat več kot običajno. Evropska unija je morala zaradi številnih hkratnih požarov aktivirati skupne gasilske zmogljivosti in v pomoč poslati letala za gašenje iz zraka.

    Ekstremne temperature ne vplivajo le na vsakdanje življenje prebivalcev in turistov, temveč tudi na največjo kolesarsko dirko na svetu - Tour de France. Organizatorji so morali med tretjo etapo zaradi velikega požara v južni Franciji zapreti zadnjih 40 kilometrov trase za gledalce in odpovedati prihod tradicionalne promocijske karavane. V bližini cilja je ogenj zajel skoraj 1.800 hektarjev površin, pri gašenju pa je sodelovalo približno 700 gasilcev. Kljub prepovedi se je ob cesti zbralo precej navijačev. 

    Tour bi lahko bil tudi odpovedan

    Že prve etape so pokazale, da bo največji nasprotnik kolesarjev letos vročina. Že ob startu v Barceloni so kolesarji tekmovali pri temperaturah precej nad 30 stopinjami, nato pa se je živo srebro povzpelo nad 40 stopinj. 

    Visoke temperature bi lahko ogrozile zdravje in varnost kolesarjev, opozarja francoski tekmovalec Benjamin Thomas iz ekipe Cofidis.

    »Vročina lahko pusti resne posledice in močno vpliva na zdravje kolesarjev. Ko temperatura preseže 40 stopinj Celzija, postanejo razmere resnično nevarne,« je dejal za Reuters. 

    FOTO: Afp
    FOTO: Afp

    Številni tekmovalci so po etapi priznali, da je bila prav vročina največji nasprotnik. Britanski kolesar Tom Pidcock je dejal, da so ekipe med etapo porabile na tisoče plastenk z vodo, saj je bilo ohranjanje hidracije ključnega pomena. Nekatere ekipe ocenjujejo, da posamezen kolesar v tako vročem dnevu popije tudi deset ali več litrov tekočine.

    Zaradi napovedanih ekstremnih temperatur je Mednarodna kolesarska zveza (UCI) skupaj z organizatorjem dirke uvedla posebne ukrepe. Kolesarjem so izjemoma dovolili uporabo dodatnih vrečk z okrepčili tudi na mestih, kjer je bilo doslej dovoljeno zgolj prevzemanje bidonov z vodo.   Gre za poskusni ukrep, ki ga bodo organizatorji po koncu dirke ocenili in ga po potrebi vključili tudi v prihodnja pravila.

    Ko so med četrto etapo med Carcassonnom in Foixem temperature presegle 40 stopinj Celzija, so kolesarjo po prihodu v cilj poročali o izjemni izčrpanosti, glavobolih in vrtoglavici, številne ekipe pa so morale popolnoma spremeniti način priprave na dirko.

    Organizatorji prvič resno pripravljajo tudi načrte za odpoved etap zaradi vročine. Tehnični direktor Toura Thierry Gouvenou je priznal, da so podnebne razmere letos drugačne kot kadarkoli doslej in da organizatorji pripravljajo več različnih scenarijev. Francosko notranje ministrstvo je regionalnim oblastem dovolilo, da lahko ob razglasitvi najvišje rdeče stopnje vremenske ogroženosti posamezno etapo tudi odpovejo. Takšen scenarij bi bil v več kot stoletni zgodovini Toura brez primere.

    Kako se z vročino borijo tekmovalci?

    Kolesarske ekipe se medtem vse bolj zanašajo na znanstvene metode hlajenja. Pred startom kolesarji nosijo ledene telovnike, pijejo posebne ledene napitke (t. i. slush drinks), roke namakajo v ledeno vodo, med etapami pa se polivajo z mrzlo vodo in uporabljajo ledene brisače okoli vratu. Številni favoriti so pred Tourom več tednov trenirali v vročih razmerah Sierra Nevade, da bi telo čim bolje prilagodili temperaturam nad 35 stopinj Celzija.

    »Med dirko uporabljamo ohlajene bidone,« je za Reuters povedal vodja zmogljivosti ekipe Cofidis Mattia Michelusi. Dodal je, da uporabljajo tudi posebne hladilne zapestnice, ki pomagajo zniževati telesno temperaturo.

    FOTO: Afp
    FOTO: Afp

    Vročina vpliva tudi na taktiko. Zaradi večje porabe energije ekipe pogosteje hranijo kolesarje, zdravniki pa opozarjajo, da vročinski stres zmanjšuje sposobnost telesa za hlajenje, povečuje srčni utrip in tveganje za kolaps.

    Kolesarje ekipe Ineos Grenadiers so medtem opazili, kako so si pred etapo podlakti potapljali v posodo z mrzlo vodo, pri tem pa zavzeli aerodinamični položaj, kot ga uporabljajo med vožnjo.

    Medicinski direktor ekipe Groupama-FDJ Mathieu Le Strat je poudaril, da profesionalni kolesarji zaradi posebnih priprav precej bolje prenašajo vročino kot povprečni ljudje.

    »Ne moremo jih primerjati s splošno populacijo, saj so opravili zelo intenzivne treninge za privajanje na vročino,« je dejal.

    Začetek etap prej?

    Namen takšnega treninga je, da se telo postopoma prilagodi visokim temperaturam.

    »Prvi korak je, da se kolesar navadi na takšne razmere,« pojasnjuje Michelusi. »Zato priprave organiziramo v Sierra Nevadi, kjer lahko združimo višinski trening z zelo visokimi temperaturami.«

    Kljub temu dolgotrajna izpostavljenost ekstremni vročini že pušča posledice. Na francoskem državnem prvenstvu prejšnji mesec so številni tekmovalci poročali o vrtoglavici in glavobolih.

    FOTO: Afp
    FOTO: Afp

    Podpredsednik združenja profesionalnih kolesarjev CPA Pascal Chanteur je zato organizatorje pozval, naj etape začnejo prej, da bi se izognili najhujši vročini sredi dneva.

    Organizatorji odgovarjajo, da so pri tem omejeni zaradi televizijskih prenosov in logistike, vendar priznavajo, da se razpravi o prihodnosti julijskega termina Toura zaradi podnebnih sprememb ne bo mogoče ogniti. 

    Po podatkih programa Copernicus je bil junij letos drugi najbolj vroč na svetovni ravni od začetka meritev, oceani pa so dosegli rekordne temperature.

    Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je v Evropi v zadnjih štirih letih zaradi vročine umrlo okoli 200.000 ljudi, pri čemer strokovnjaki poudarjajo, da bi bilo veliko teh smrti mogoče preprečiti z boljšim prilagajanjem mest, zdravstvenih sistemov in zaščito najbolj ranljivih skupin.

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