Tožba zaradi premajhnega hamburgerja

V skupinski tožbi v ZDA Burger King obtožujejo lažnega oglaševanja, češ da je zaradi slik njihov znameniti hamburger whopper, ki »vlada vsem« (v prodaji je od davnega leta 1957), videti večji, kot pa je v resnici. Na menijih v restavracijah je ta hamburger prikazan tako, kot da meso in druge sestavine prekrivajo bombetko, zaradi česar je videti za tretjino večji in kot da vsebuje še enkrat več mesa kot pa v resnici, trdijo tožniki.

Ameriški okrožni sodnik Roy Altman v Miamiju je po poročanju agencije Reuters prejšnji teden zavrnil poskus podjetja, da bi zadevo zavrgli, s čimer je odprl pot za poslušanje argumentov pred poroto. Tako se bo moral Burger King na sodišču braniti pred trditvijo, da njegova upodobitev whopperjev na tablah z jedilniki zmede razumne stranke, kar pomeni kršitev pogodbe. Sicer podjetje tožbi nasprotuje, češ da jim ni treba dostaviti hamburgerjev, ki so videti natanko tako kot na sliki.

Hamburger, ki vlada vsem. Foto promocijsko gradivo

Tudi drugi primeri

Sodnik je prav tako razsodil, da lahko stranke tožijo podjetje zaradi neupravičene obogatitve, a zavrnil tožbo v delu, da so televizijski in elektronski oglasi zavajajoči, z utemeljitvijo, da podjetje v digitalnih marketinških kampanjah nikoli ni obljubljalo hamburgerjev določene velikosti. V tožbi med drugim tudi piše, da je podjetje od septembra 2017 bistveno pretiravalo z velikostjo hamburgerjev v oglasih.

Pravni spor je eden od številnih primerov v ZDA, ko razpravljajo o prepadu med oglaševanjem in resničnostjo v hitri prehrani. Tudi McDonald's in Wendy's se branita pred podobno tožbo na zveznem sodišču v Brooklynu, češ da so bili hamburgerji v reklamah za najmanj 15 odstotkov večji kot pa v restavracijah. V začetku leta je bil Taco Bell, mehiška restavracija s hitro hrano, v ZDA obtožen zaradi prodaje pic in zavitkov, ki naj bi vsebovali le polovico nadeva, kot je bilo oglaševano.