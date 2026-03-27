Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

Velikonočna pojedina ima poseben čar, saj nas vsako leto znova vrne k ljudem, ki nam največ pomenijo, in k jedem, brez katerih si tega praznika skoraj ne predstavljamo. S praznikom prihajajo tradicionalni okusi, značilni praznični vonji in ustaljeni družinski rituali, ko v kuhinji zadiši po prekajenem mesu, na mizi pa so že pripravljeni pirhi, hren in potica.

Priprave na veliko noč se pogosto začnejo že nekaj dni prej, ko začnemo premišljevati, kaj bo letos na praznični mizi. Izbira jedi, sestavin in pogrinjka je del prazničnega pričakovanja, saj se prav v teh podrobnostih že zrcali želja po skupnem času za mizo. Ko izberemo šunko, pobarvamo pirhe, naribamo hren in narežemo potico, pride na vrsto še vino. Skrbno izbrana vinska spremljava dopolni okuse jedi in poskrbi, da se okusi lepo povežejo.

Katero vino postaviti na mizo, da bo velikonočne jedi lepo dopolnilo? Pri slavnostnih pojedinah ni pomembno le, kaj postrežemo, ampak tudi kako se okusi med seboj dopolnjujejo. Dobro izbrana vinska spremljava je tista pika na i, zaradi katere bodo jedi prišle do pravega izraza.

Šunka ostaja središče velikonočne mize

Šunka ostaja osrednji del velikonočne pojedine, njen značaj pa še bolj pride do izraza ob pravi vinski spremljavi.

Na velikonočni mizi ima šunka posebno mesto. Gre za jed, ki jo po navadi postavimo v ospredje praznične pojedine, zato ni nepomembno, kakšno izberemo in s čim jo postrežemo. Okus, način priprave in tekstura se med posameznimi vrstami precej razlikujejo, zato se jim splača nameniti nekaj več pozornosti.

Tisti, ki prisegajo na izrazitejši, bolj poln okus, bodo posegli po prekajenem vratu Kodila ali prekajeni domači šunki KZ Laško, ki sta pripravljena po tradicionalnih postopkih in dimljena z bukovimi drvmi. Takšne mesnine zahtevajo vino z močno strukturo, da se ohrani ravnotežje okusov. Modra frankinja Turn Classic (KZ Krško) se pri tem izkaže kot zanesljiva izbira. Njena živahna kislina uravnoteži sočnost mesa, rahlo pikanten značaj pa doda prijeten poudarek vsakemu grižljaju.

Za tiste, ki imajo raje nekoliko nežnejši okus, sta primerna izbira prekajena šunka s kožo KZ Sevnica ali KZ Metlika. Obe odlikujeta naravna sočnost in prijetna aroma dima, njun okus pa je mehkejši in bolj umirjen. Ob takšnih šunkah se lepo poda rdeča zvrst Selekcija Quercus, ki s sadnimi notami in zaokroženim telesom zaokroži okus mesa, ne da bi prevladala.

Za raznolikost lahko mizo dopolni tudi goveja šunka KZ Metlika, ki s svojim značilnim okusom ponuja nekoliko drugačen poudarek, ali pa velikonočna piščančja šunka Perutnine Ptuj, ki zaradi nežne strukture deluje lažje in je primerna za različne okuse. Prav pri takšnih izbirah pride do izraza tudi bela vinska spremljava, kot je malvazija Vinakoper, ki s sadnimi in rahlo mandljevimi notami ustvari svež kontrast.

Posebno mesto v ponudbi ima tudi Chefova šunka Gregorja Vračka, ki s prepletom zelišč in cvetličnega medu prinaša nekoliko bolj prefinjen okus. Takšna jed zahteva uravnoteženo vinsko spremljavo, ki ne prevlada, temveč dopolni njeno aromo.

Hren in dodatki: majhni poudarki z veliko vlogo

Čeprav šunka pogosto prevzame glavno vlogo, velikonočna miza brez hrena ne bi bila popolna. Njegov izraziti, rahlo pekoči značaj zahteva ravnotežje, ki ga lahko zagotovi vino. Sivi pinot Simčič s svojo sadno aromatiko in notami zrele hruške ublaži ostrino hrena in ustvari bolj zaokrožen okus.

Podobno velja za francosko solato Uroša Štefelina, kjer kremna struktura potrebuje osvežitev. V tem primeru se kot primerna izbira izkaže vino Gašper, bodisi v različici malvazije ali sivega pinota, saj z nežno kislino poveže posamezne sestavine in uravnoteži teksturo.

Velikonočno mizo pogosto dopolnijo tudi izbrani siri, ki lepo zaokrožijo praznični nabor okusov. Sir brie President s svojo kremnostjo in ementalec Pomurskih mlekarn z nekoliko izrazitejšim okusom lepo dopolnita narezke, še posebej v kombinaciji z belimi vini, ki poskrbijo za svežino.

Pirhi: preprosta jed, ki zasluži pozornost

Pirhi imajo na velikonočni mizi simbolno in kulinarično vlogo. Čeprav so preprost dodatek, lahko v kombinaciji z ustreznim vinom ustvarijo uravnotežen okus. Jajca izpod Kamniških planin so dobra osnova za takšne kombinacije. Ob njih se lepo poda janževec Radgonskih goric, ki s svojo svežino, rahlo cvetico in svilnatim okusom dopolni jed, ne da bi jo preglasil. Takšna kombinacija se obnese tako samostojno kot ob drugih velikonočnih jedeh.

Slastna potica za veliki finale

Potica ostaja nepogrešljiv zaključek prazničnega kosila, še posebej ko jo spremlja prava izbira vina.

Slavnostni zaključek velikonočne pojedine običajno pripada potici. Njena bogata, sočna struktura in izrazit okus zahtevata premišljeno izbiro spremljave. Orehova potica iz SPAR ponudbe, z visokim deležem nadeva, prinaša prepoznaven okus, ki ga je smiselno dopolniti z vinom, ki ohranja ravnotežje. Peneče vino muškat Klet Brda z igrivimi mehurčki razbremeni bogato teksturo sladice, njegova sladkoba pa se lepo poveže z oreškastimi notami.

Za tiste, ki raje posežejo po mirnih vinih, je primeren muškat ottonel Jeruzalem Ormož, ki s sadnostjo in rahlo kislino dopolni sladice ter se dobro ujame tudi s čokoladnimi velikonočnimi jajčki Cremino ali Fondente.

Ko pridete na obisk: vino kot premišljena izbira

Obiski sorodnikov in prijateljev so del velikonočnega vzdušja, steklenica vina pa pogosto premišljena pozornost gostitelju.

Velikonočno kosilo pogosto pomeni tudi obisk pri sorodnikih ali prijateljih. V takšnih primerih ostaja navada, da s seboj prinesemo steklenico vina, ki jo lahko gostitelj postreže ob obroku.

Pri izbiri je smiselno upoštevati značaj velikonočnih jedi. Te so praviloma bogate, zato se dobro obnesejo vina z več strukture. Modra frankinja ali Quercus sta varni izbiri, saj se ujemata z večino mesnih jedi.

Če želite dodati nekoliko svežine ali lahkotnosti, lahko posežete po belih vinih, kot sta malvazija Vinakoper ali sivi pinot Simčič, sladice pa lepo dopolnijo muškatna vina.

Praznik, ki ostane v spominu

Velikonočna miza združuje jedi, navade in ljudi, kombinacija skrbno izbranih sestavin in premišljene vinske spremljave pa ustvarijo občutek povezanosti. Ponudba SPAR Slovenija omogoča, da vse ključne sestavine za nepozabne praznike, od tradicionalnih mesnin do vin, najdemo na enem mestu.

MINISTRICA ZA ZDRAVJE OPOZARJA: ČEZMERNO PITJE ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU.

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.