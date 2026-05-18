Tragedija z LPP: namesto da bi pomagali, so mnogi snemali s telefoni

Petkova prometna tragedija v središču Ljubljane nas ni pretresla le zaradi smrti mladega dekleta, temveč tudi zaradi prizorov, ki so sledili po nesreči. Medtem ko so reševalci poskušali pomagati ponesrečenki, ki jo je med zavijanjem povozil mestni avtobus, so nekateri mimoidoči dogajanje opazovali skozi zaslone svojih telefonov. In ne samo to.

Eden prvih na kraju nesreče je bil mladi reševalec Ajdin Kovačević, ki je svojo izkušnjo opisal na družbenih omrežjih. »Prizor je bil težek, a bolj me je šokiralo dogajanje okoli njega. Namesto da bi ljudje pomagali ali poklicali pomoč, so mnogi izvlekli telefone, snemali, fotografirali, gledali pod avtobus … in se celo smejali. Nesreča ni predstava, žrtev ni vsebina za tiktok in malo človečnosti bi moralo biti nekaj osnovnega,« je reševalec, ki je sicer študent medicine v Ljubljani, doma pa iz Bihaća, objavil na tiktoku. Ko smo ga zaprosili, da bi odgovoril na še kakšno vprašanje, je zapisal, da ne želi usmerjati nase še dodatne pozornosti.

Njegov posnetek je odpira mnoga vprašanja o družbi in ravnanju posameznikov, kako jih razumeti? Na to odgovarjajo antropolog Dan Podjed, socialna psihologinja Mirjana Ule in filozofinja in sociologinja Renata Salecl.