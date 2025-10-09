  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Tragedije v gorah: tanka meja med življenjem in smrtjo

    Letos rekordno število smrtnih žrtev – v 574 gorskih nesrečah je umrlo 46 ljudi. Gorski reševalci znova pozivajo: Premislite, kdaj, zakaj in kako v hribe.
    Reševalna akcija pod Toscem je bila zelo zahtevna. FOTO: GRZS/GRS Bohinj
    Galerija
    Reševalna akcija pod Toscem je bila zelo zahtevna. FOTO: GRZS/GRS Bohinj
    Tina Horvat
    9. 10. 2025 | 10:00
    9. 10. 2025 | 10:15
    2:22
    A+A-

    Nesreča na Toscu, v kateri so pod plazom umrli trije hrvaški planinci, je tragično zaznamovala konec poletne sezone v naših gorah in pokazala, kako tanka je meja med življenjem in smrtjo, kadar se človek ne zaveda vseh nevarnosti in zato sprejema napačne odločitve.

    Tragedija je žal le še ena v očitno rekordnem nizu gorskih nesreč. Zaradi zelo velikega obiska se jih vsako leto zgodi več, vse pogosteje pa so vanje vpleteni tujci, predvsem turisti brez izkušenj z gibanjem po zahtevnem visokogorju.

    »Enota gorske policije bi morala biti bolj aktivna in večkrat prisotna na terenu,« je poudaril podpredsednik GRZS Klemen Belhar. FOTO: Tina Horvat
    »Enota gorske policije bi morala biti bolj aktivna in večkrat prisotna na terenu,« je poudaril podpredsednik GRZS Klemen Belhar. FOTO: Tina Horvat

    »Daleč največji problem, ki ga na GRZS zaznavamo že več let, je vse več tako imenovanega outdoor turizma v gorah. Ta trend na GRZS sprejemamo, kar ne pomeni, da se z njim strinjamo ali da ga obsojamo. Naša naloga je, da smo nanj pripravljeni in da rešujemo, država pa nam mora zagotoviti razmere, da lahko uspešno delujemo. To je zdaj zelo dobro urejeno,« je pojasnil podpredsednik GRZS Klemen Belhar.

    Nesreča na Toscu je tragično končala poletno sezono v naših gorah. FOTO: GRZS/GRS Bohinj
    Nesreča na Toscu je tragično končala poletno sezono v naših gorah. FOTO: GRZS/GRS Bohinj

    Še vedno pod vtisom nedeljske tragedije nam je najprej opisal, kako so odhajajočo poletno sezono doživeli gorski reševalci. »Nauk te tragične nesreče je, da v gorah ni več poletne in zimske sezone, ampak ta traja vse leto, za obiskovalce in za nas. Včasih smo imeli največ intervencij v dveh poletnih mesecih, pozimi pa precej manj. Nato se je poletje podaljšalo v september, zdaj še v oktober. Največja težava je, da se manj izkušeni planinci vremenskih sprememb in pojavov ne zavedajo in jih konec poletja preseneti sneg, spomladi hitro taljenje snega, kar spet povzroča plazove, mnoge poleti v gorah preseneti vročina,« je opozoril Belhar.

    Število nesreč se je podvojilo

    V zadnjih 20 letih se je pri nas število nesreč podvojilo, v 40 letih pa kar osemkratno povečalo. Leta 1984 se je zgodilo 80 nesreč, leta 2006 292, 2019. je število prvič preseglo 600, leta 2023 jih je bilo 685. Lani se je do 7. oktobra zgodilo 517 nesreč, v celotnem letu pa 629.

    Policija bi morala biti bolj prisotna

    Letos ga je presenetilo, da so nad izjemnim povečanjem turistov v gorah presenečeni vsi razen njih, gorskih reševalcev. »Slovenija je turistično zelo uspešna, toda turistične organizacije temu ne sledijo. Morale bi se bolj angažirati v strategijah, da bi bilo manj nesreč. Gorski reševalci rešujemo, turistične organizacije pa bi morale bolj ozaveščati. To ni naša naloga, mi samo rešujemo,« je prepričan.

    Veliko nesreč se zgodi tudi na Bovškem, kjer je veliko turistov.        FOTO: Miljko Lesjak/ GRS Tolmin
    Veliko nesreč se zgodi tudi na Bovškem, kjer je veliko turistov.        FOTO: Miljko Lesjak/ GRS Tolmin

    Belhar je poudaril, da gorski reševalci ob intervencijah in tudi sicer ves čas opozarjajo in ozaveščajo, nimajo pa pristojnosti za ukrepanje. »Ko na terenu srečamo slabo opremljene ljudi, jih lahko zgolj opozorimo. Edini, ki lahko ukrepajo, so pripadniki policije. Prepričan sem, da bi morala slovenska policija razmisliti o tem, da bi bila njihova enota gorske policije bolj aktivna in večkrat prisotna na terenu,« je dejal.

    V 20 letih 714 smrti

    Od 2006. do letos je v gorah umrlo 714 ljudi. Po naših izračunih na leto v povprečju umre 35 ljudi. Leta 2011 jih je umrlo 27, leta 2016 pa 45. Leta 2009 jih je umrlo 46, torej toliko, kolikor jih je letos do sredine tega tedna.

    Konec poletne sezone so poleg tragedije pod Toscem zaznamovale številne druge intervencije gorskih reševalcev, ki kažejo, kako slabo so na različne vremenske razmere pripravljeni tuji in domači gorski turisti. Zaradi obilice snega je v nedeljo in ponedeljek v gorah obtičalo več deset planincev, precej so jih rešili s ­helikopterjem.

    Ekipa GRS Kamnik in združena ekipa GRZS HNMP Brnik sta iz bivaka pod Grintovcem s policijskim helikopterjem prepeljali pohodnika, ki zaradi 30 centimetrov novega snega in neprimerne opreme nista mogla varno sestopiti, prav tako so bili na stalni zvezi s šestimi italijanskimi planinci, ujetimi v bivaku pod Skuto, ki so se na koncu odločili sestopiti sami.

    Letos so gorski reševalci pomagali v 517 nesrečah.
    Letos so gorski reševalci pomagali v 517 nesrečah.

    Ekipi GRS Bovec in HNMP Brnik sta iz bivaka pri planinski koči na Prehodavcih rešili tri slabo opremljene in neprimerno obute tujce (bili so v nizkih supergah), gorski reševalci GRS Mojstrana in združena ekipa GRZS HNMP pa so z območja Kredarice s pomočjo helikopterja Slovenske vojske v dolino prepeljali 20 tujih gornikov.

    Skoraj polovica tujcev

    Do sredine tega tedna se je zgodilo 574 nesreč, kar je 57 več kot v istem obdobju lani. Skupaj z žrtvami nedeljske nesreče je bilo letos že 46 smrtnih žrtev, devet več kot lani, kar je absolutni rekord od leta 2006, odkar Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) vodi javno statistiko. Med tistimi, ki so jih reševali letos, je bilo 45 odstotkov tujcev, med smrtnimi žrtvami jih je bilo 14 oziroma dobra tretjina.

    Nasvet gorskih reševalcev

    Daleč največ intervencij so imeli bohinjski gorski reševalci (GRS Bohinj), do sredine tega tedna kar 84. Na drugem mestu je z 58 intervencijami območje GRS Ljubljana in na tretjem GRS Bovec, kjer so jih imeli 56. Najpogostejši vzrok za nesrečo je zdrs (30 odstotkov), sledijo nepoznavanje terena (19 odstotkov), telesna nepripravljenost (14 odstotkov) in neprimerna oprema.

    Za konec še sporočilo in opozorilo gorskih reševalcev GRS Bohinj, ki so ga objavili na družbenih omrežjih po končani intervenciji pod Toscem: »Misli ob tem še zbiramo, prizori in občutki so zelo živi in jih bomo še nekaj časa premlevali. Zahvaliti se moramo kolegom iz GRS Radovljica in Jesenice ter vodnikom reševalnih psov, ki so nam pomagali pri tem zahtevnem reševanju. Svojcem pokojnih izrekamo iskreno sožalje. Za konec ne moremo brez nasveta, ki smo ga z vami že (pre)večkrat delili: premislite, kdaj, zakaj in kako se odpravljate v hribe, pa ne zaradi nas, ampak zaradi tistih, ki vas čakajo doma. Srečno!«

    Premislite, kdaj, zakaj in kako se odpravljate v hribe, pa ne zaradi nas, ampak zaradi tistih, ki vas čakajo doma.

    GRS Bohinj

    Novice  |  Črna kronika
    Snežni plaz

    Tišina po tragediji v gorah: Hrvaška žaluje za umrlimi planinci

    Hrvaško in Dalmacijo je pretresla tragična smrt treh planincev: bratov Roka in Andrije iz Kaštela Lukšića ter Marija iz Solina.
    7. 10. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Tragedija v hribih

    Gorski reševalci: Spreletel nas je srh v obliki krika 'plaz'

    Kraj reševalne akcije je v spremstvu ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja obiskal tudi njegov hrvaški kolega Davor Božinović.
    6. 10. 2025 | 06:17
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    Odgovorno pohodništvo

    Gore niso telovadnica, bivaki pa ne brezplačna prenočišča

    Slovenijo promovirajo kot odlično destinacijo za doživetja na prostem, tujci pa se ne zavedajo nevarnosti. Več informacij v tujih jezikih.
    Simona Bandur 1. 2. 2024 | 17:59
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Po nesreči na Mali Mojstrovki

    Vodenje v gorah brez ustrezne usposobljenosti je nesprejemljivo

    Usposobljeni vodniki nevarnosti ne morejo izključiti, lahko pa jo omejijo, so po nesreči na Mali Mojstrovki opozorili pri Planinski zvezi Slovenije.
    Simona Bandur 12. 4. 2023 | 10:03
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Varnost v gorah

    Skrite pasti zimske gorske idile

    Kako nepredvidljive so lahko zimske razmere. Niti najboljša oprema ni zagotovilo za varnost.
    Simona Bandur 6. 12. 2022 | 19:15
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Konec kariere

    Ganljivo slovo: S slovenskim državljanstvom sem dobila življenjsko darilo

    Večkratna državna prvakinja v kolesarstvu Eugenia Bujak je s težkim srcem sklenila svojo športno pot.
    8. 10. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Erotična drama

    Mitja Okorn za Delo: Film Dekleta iz Dubaja ni moj, od njega sem se distanciral

    Slovenski režiser, ki živi na Poljskem, pojasnjuje, zakaj se je distanciral od poljskega filma in pustil samo svoj psevdonim.
    6. 10. 2025 | 16:15
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Jesen v Italiji

    Pogačar svetovnemu prvaku: Že jaz sem star, kako je šele tebi?

    Tadej Pogačar je v vrhunski formi pred zadnjo dirko sezone v Lombardiji. Na zmagovalnem odru v Vareseju je nasmejal tudi Juliana Alaphilippa.
    Nejc Grilc 8. 10. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

