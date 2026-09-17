Trail tek osvaja Slovenijo: Zakaj vse več tekačev beži z asfalta?

Tek že dolgo ni več šport, ki je omejen le na atletske stadione in asfaltirane ceste. Čedalje več tekačev svoje kilometre nabira v naravi, na gozdnih poteh, planinskih stezah in tudi v visokogorju. »Ime trail tek se je v zadnjih letih precej uveljavilo, pred leti pa so mu rekli gorski tek,« je šport opisal priznani tekaški trener Urban Praprotnik. Ne le ime, spremenila se je tudi tekaška kultura. Veliko rekreativcev raje teče po naši lepi naravi, ta pa, razumljivo, privabi tudi precej turistov. Luka Hren, direktor tekmovanja Julian Alps Trail, ki bo v Kranjski Gori potekal ta konec tedna, predhodnike današnjega traila vidi že v gorskih tekih osemdesetih in devetdesetih let. Sodobna oblika se je močneje začela razvijati po prelomu tisočletja, pomemben mejnik pa je bila prva izvedba danes ...