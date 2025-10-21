Trajnostna rešitev za nižje stroške ogrevanja

Geotermalne toplotne črpalke so najbolj razširjene na Švedskem, kjer je uporaba energije iz zgornjih plasti zemeljske skorje nekaj vsakdanjega. Na Švedskem, v Arviki, so že v začetku 70. let prejšnjega stoletja razvili namenske geotermalne toplotne črpalke za ogrevanje stanovanjskih objektov z integriranim grelnikom sanitarne vode. Danes toplotna črpalka z geosondo, zemeljskim kolektorjem ali na podtalno vodo tudi drugod po Evropi in pri nas velja za izjemno učinkovito in okolju prijazno energetsko rešitev.

V Sloveniji letno vgradimo okoli 1.500 geotermalnih toplotnih črpalk, kar je okoli 15 % vseh toplotnih črpalk. Čeprav gre za eno najbolj učinkovitih, energijsko varčnih in okolju prijaznih rešitev za ogrevanje in hlajenje prostorov, marsikdo še vedno ne pomisli nanje, ko se odloča za gradnjo ali prenovo družinske hiše.

Predvidljiva poraba energije

Ker zračna toplotna črpalka črpa toploto iz zunanjega zraka, je njena učinkovitost močno odvisna od zunanje temperature. Ko so temperature zraka zelo nizke, mora njen kompresor delovati močneje ali s pomočjo dodatnega grelnika, za kar porabi več električne energije. Geotermalna toplotna črpalka pa je edina črpalka, ki energijo črpa iz zemlje, ki ima stabilno temperaturo, ne glede na letni čas, zato tudi polarni mraz praktično ne vpliva na učinkovitost njenega delovanja. Geotermalne toplotne črpalke so torej enako učinkovite vse leto, zato nimajo velikih nihanj v porabi električne energije, kar posledično pomeni manjši strošek ogrevanja.

Grafični prikaz: Atlas Trading

Izredna učinkovitost

Največja prednost geotermalne toplotne črpalke je njena neverjetna učinkovitost, ki znaša tudi do 615 %! To pomeni, da za vsako porabljeno enoto električne energije ustvari kar 6,15 enote toplotne energije. Študije kažejo, da geotermalne toplotne črpalke porabijo od 30 do 40 % manj energije v primerjavi z zračnimi toplotnimi črpalkami, kar pomeni, da so lahko prihranki do 50 % višji kot pri zračnih toplotnih črpalkah.



»Toplotno črpalko Thermia, ki jo zastopa podjetje Atlas, uporabljam že štiri leta in sem več kot zadovoljen. Deluje zanesljivo, tiho in brez težav, ogrevanje je stalno in udobno tudi v najhladnejših zimskih dneh. Stroški ogrevanja so občutno nižji kot prej z zemeljskim plinom, upravljanje pa je enostavno.«

Boštjan P., Blejska Dobrava



Najdaljša življenjska doba

Vse alternativne energetske rešitve, kot npr. zračno toplotno črpalko, plinsko peč, peč na pelete ali trda goriva, lahko uporabljate le določeno obdobje, ki se konča ob izteku njihove življenjske dobe, ali pa jih iz ekonomskega razloga ali drugih vzrokov zamenjate že prej in v celoti, sistem z geotermalno toplotno črpalko pa je bistveno bolj trajen. Geotermalna toplotna črpalka brez težav deluje od 20 do 30 let, drugače kot večina drugih sistemov, katerih življenjska doba je od 10 do 15, morda 20 let. Vrtina pa je praktično večna, delovala bo še 100 in več let.

Topel dom in topla voda

Ena od manj znanih prednosti geotermalne toplotne črpalke je praktično neomejena količina tople sanitarne vode, ki je vedno na voljo. Hkrati bi lahko odprli vse pipe v hiši, pa vroče vode ne bi zmanjkalo! Tudi na vrhuncu zime lahko geotermalna toplotna črpalka s tehnologijo izkoriščanja vroče pare z lahkoto ogreje vodo vse do temperature 80 °C. Geotermalna toplotna črpalka je na videz podobna sanitarni toplotni črpalki, saj je približno enako velika in celo bistveno tišja. Rešuje pa vse potrebe po toploti za ogrevanje prostorov in sanitarne vode vse leto.



»K odločitvi za toplotno črpalko so pripomogle znatne ekosubvencije EU. Praktično je to pomenilo, da smo skoraj za ceno toplotne črpalke zrak-voda dobili geotermalno toplotno črpalko Thermia Calibra 7.«

Bojan R., Miklavž



Pasivno hlajenje poleti

Geotermalna toplotna črpalka je edini ogrevalni sistem, ki omogoča naravno ali pasivno hlajenje. Zadnje je praktično brezplačno, saj za ohlajanje prostorov ne potrebuje delovanja kompresorja, temveč toploto iz prostorov enostavno odvaja pod zemljo in s tem regenerira geosondo, ki deluje kot podzemna baterija in shrani toploto za uporabo pri ogrevanju pozimi.

FOTO: Atlas Trading

Brez vidnih delov zunaj hiše

Geotermalna toplotna črpalka nima zunanje enote in je edini sistem brez vidnih sestavnih delov zunaj hiše. To pomeni, da okolica vašega doma tudi po vgradnji toplotne črpalke ostane prav takšna, kot ste je vajeni. Poleg tega hiša, ki se ogreva z geotermalno toplotno črpalko, nima nobenega vpliva na sosesko, kot je to pri fosilnih alternativah, ki izpuščajo dim skozi dimnik, ali pri zračnih toplotnih črpalkah z bolj ali manj hrupno zunanjo enoto. Ob tem velja poudariti, da je geotermalna toplotna črpalka skoraj neslišna, kar pomeni, da je lahko postavljena kjer koli v hiši.



»Poleg odlične toplotne črpalke najbolj cenim tudi hitro in strokovno podporo podjetja Atlas, tako da se počutim brezskrbno tudi v obdobju največjih toplotnih potreb. Ves čas lahko daljinsko spremljajo delovanje in mi po potrebi nastavljajo parametre delovanja.«

Primož R., Dobrna



Okolju prijazna rešitev

Geotermalna toplotna črpalka namesto hitro vnetljivih fosilnih goriv izkorišča obnovljivo energijo iz zemlje in deluje popolnoma brez lokalnih izpustov CO 2 v okolje, zato je geotermalni sistem najbolj čist in varen na trgu. Prehod na obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije spodbuja tudi Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ki v ta namen podeljuje nepovratne subvencije, ki vam lahko znatno olajšajo nakup.

FOTO: Atlas Trading

Namesto obljub izberite garancije

V podjetju Atlas so strokovnjaki s 35-letnimi izkušnjami na področju naprednih rešitev za ogrevanje in hlajenje ter svojim strankam ponujajo strokovno pomoč pri svetovanju, namestitvi, pridobitvi subvencije in tudi ko potrebujejo zanesljivo podporo in servis. Ker vedo, da obljube niso dovolj, so jih podkrepili s konkretnimi garancijami.

Naročnik oglasne vsebine je podjetje Atlas