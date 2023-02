Transspolni moški rodil otroka

Ziya in Zahad prihajata iz indijske zvezna država Kerala. Njune nedavne fotografije, na katerih pred rojstvom otroka pozirata skupaj, Zahad pa je na njih že visoko noseč, so pred nekaj tedni zaokrožile svetovni splet. To sredo sta na Instagramu sporočila, da sta postala starša. Ob tem sta dodala fotografijo roke novorojenčka, ki se je rodil mesec dni prehitro. Zapisala sta, da sta otroka pričakala s solzami sreče. Imena in spola malčka sicer nista razkrila, sta pa zapisala, da oba z Zahadom dobro.

23-letnemu Zahadu je bil ob rojstvu pripisan ženski spol, vendar se identificira kot moški. Zaradi zanositve je pred letom in pol začasno prenehal s hormonsko terapijo. Po drugi strani je bil njegovi partnerki, ki je od njega dve leti mlajša, ob rojstvu pripisan moški spol, vendar se identificira kot ženska. Z otrokovim rojstvom sta postala prvi transspolni par v Indiji, ki sta hkrati biološka starša svojega otroka.

Mlada Indijca se spoznala pred tremi leti. Že takrat so bile njune sanje postati starša. Zahad prihaja iz krščanske družine iz ribiške skupnosti. Po izobrazbi je računovodja, pred nosečnostjo je bil zaposlen v supermarketu. Ziya je odraščala v konservativni muslimanski družini. Od doma je odšla, da bi sodelovala na mladinskem festivalu plesa. Ker ji doma niso dovolili, da bi se učila klasičnega plesa, se k družini ni več vrnila, plesati pa se je naučila v skupnostnem centru za transspolne.

Po Zahadovi zanositvi je njegova družina par sprejela in bila med nosečnostjo obema v podpor. Po poročanju BBC naj bi v Indiji živelo približno dva milijona transspolnih oseb. Leta 2014 je tamkajšnjo vrhovno sodišče odločilo, da imajo transspolne osebe enake pravice kot cisspolni, vendar se kljub temu pogosto soočajo s predsodki in stigmo, prav tako pa imajo še vedno težave pri dostopu do izobraževanja in zdravstvenega varstva.