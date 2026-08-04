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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Trebuh po porodu: rekonstrukcija trebušne stene

    Številne ženske se po porodu vprašajo, zakaj trebušna stena kljub telovadbi in skrbi zase ostaja ohlapna, koža pa raztegnjena.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Promo Delo
    4. 8. 2026 | 08:32
    4. 8. 2026 | 08:58
    4:32
    A+A-

    Avtor: Boštjan Lah, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

    Estetska klinika Artiva deluje pod okriljem Medicinskega centra Artros.

    Boštjan Lah, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Foto Artros
    Boštjan Lah, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije Foto Artros
    TTo pogosto prizadene tudi vsakdan, saj prinaša težave pri izbiri oblačil, nelagodje pri telesni aktivnosti, bolečine v hrbtu in nezadovoljstvo z lastnim telesom. Abdominoplastika, pogosto imenovana tudi »tummy tuck«, je kirurški poseg, ki te težave odpravi. S posegom odstranimo odvečno kožo in maščobo na spodnjem delu trebuha, popravimo razmaknjene trebušne mišice (strokovno diastasis recti) in ustvarimo bolj čvrst, raven in estetsko oblikovan trebuh.

    Zakaj vadba ne pomaga

    Težave se razvijejo postopoma. Po nosečnosti koža ostane raztegnjena in neelastična, mišice se razmaknejo, trebušna stena pa izgubi podporo. Kljub intenzivnemu treningu trebušnih mišic trebuh ne postane raven. Mnoge mame po drugem ali tretjem porodu opisujejo občutek ohlapne, povešene kože na trebuhu, ki se kljub telesni pripravljenosti ne zmanjša ali spremeni.

    Pomembno je razlikovati med preprostim maščobnim tkivom in strukturnimi spremembami po nosečnosti. Liposukcija ali vadba lahko odstranita maščobo, ne moreta pa popraviti razmaknjenih trebušnih mišic ali odvečne in povešene kože trebuha. Stanje se pogosto z leti celo poslabša, ker šibke mišice dodatno obremenjujejo hrbtenico in medenično dno. Pri nekaterih ženskah se pod povešeno kožo pojavi tudi draženje ali vnetje kože v pregibu.

    Kdaj je operacija primerna rešitev

    Pri blagi do zmerni diastazi trebušnih mišic lahko pomagajo ciljane vaje za globoke trebušne mišice in kompresijska oblačila. Ko je diastaza izrazita in koža vidno povešena, pa se za učinkovito rešitev izkaže kirurški poseg.

    Dobra kandidatka za abdominoplastiko je ženska s stabilno telesno težo, ki ne načrtuje več nosečnosti, od njenega zadnjega poroda pa je minilo vsaj šest do dvanajst mesecev. Pomembna so tudi dobro splošno zdravstveno stanje in realna pričakovanja. Zanositev po posegu ni tvegana, lahko pa vpliva na trajnost rezultata, zato poseg priporočamo šele po zaključenem načrtovanju družine. Pomembno je, da pacientka razume, da pri posegu nastanejo vidne brazgotine, ki pa so skrite pod oblačili. Na pregledu podamo vse informacije, občasno se odločimo za izvedbo dodatnih preiskav, kot je ultrazvok trebušne stene.

    Potek posega in okrevanje

    Abdominoplastika je poseg, pri katerem opravimo kombinacijo tehnik, s katerimi odstranimo odvečno kožo in maščevje, popravimo položaj razmaknjenih trebušnih mišic ter preoblikujemo in popravimo položaj popka. Glede na obseg sprememb izvajamo popolno ali t. i. mini abdominoplastiko. Pri popolni izvedbi odstranimo kožo po celotni dolžini trebuha in popek prestavimo na novo mesto. Pri mini različici poseg omejimo na spodnji del trebuha pod popkom, ta pa ostane na svojem mestu. Za še boljši estetski rezultat poseg pogosto kombiniramo z liposukcijo. Poseg traja približno dve do tri ure in se izvaja v splošni anesteziji. Po operaciji sledi obdobje okrevanja z omejeno aktivnostjo dva do štiri tedne, a rezultati praviloma vzdržijo dolgoročno, če pacientka ohranja stabilno telesno težo.

    Abdominoplastika ni kozmetična muha, temveč rekonstruktivni poseg, ki izboljša tako videz kot funkcijo telesa po nosečnosti. Mnoge pacientke poročajo o manjši bolečini v hrbtu, izboljšani drži, večji samozavesti in lažjem izvajanju telesnih aktivnosti. Poseg torej ni zadnja možnost, temveč premišljena odločitev z otipljivimi koristmi za vsakdanje življenje.

    Pogosta vprašanja
    Vpr​ašanje Odgovor
    Kaj je abdominoplastika? Kirurški poseg, pri katerem odstranimo odvečno kožo in maščevje na spodnjem delu trebuha, popravimo razmaknjene trebušne mišice (diastazo rektusov) in po potrebi premestimo popek.
    Zakaj vadba ne pomaga pri razmaknjenih mišicah in povešeni koži? Vadba lahko zmanjša količino maščobe, ne more pa popraviti razmaknjenih mišic ali povrniti elastičnosti kože, raztegnjene med nosečnostjo.
    Kdaj sem primerna kandidatka za poseg? Če imate stabilno telesno težo, ne načrtujete več nosečnosti in je od poroda minilo vsaj šest do dvanajst mesecev. Točno oceno za vaš primer poda kirurg na pregledu.
    Ali obstaja alternativa operaciji?       Pri blagi do zmerni diastazi lahko pomagajo ciljane vaje za globoke trebušne mišice in kompresijska oblačila. Pri izraziti diastazi in povešeni koži je operacija učinkovita rešitev.
    Kako poteka poseg in koliko časa traja? Med posegom odstranimo odvečno kožo in maščevje, popravimo mišice in po potrebi premestimo popek. Traja približno dve do tri ure, izvaja se v splošni anesteziji.
    Kako poteka okrevanje, koliko časa traja? Prvih sedem do deset dni je priporočen počitek in nošenje kompresijskega pasu. Po dveh tednih je mogoča vrnitev k pisarniškemu delu, po šestih do osmih tednih je dovoljena lažja telesna aktivnost, intenzivnejši trening trebušnih mišic pa šele po treh do štirih mesecih. Končni rezultat je viden po šestih do dvanajstih mesecih, ko se tkiva popolnoma zacelijo.
    Kje bo brazgotina in kako vidna bo? Brazgotina poteka vodoravno, nizko nad sramnico, in je skrita pod spodnjim perilom ali kopalkami. V prvih mesecih je bolj vidna in rdečkasta, nato postopoma zbledi. Pri večini pacientk je po letu in pol komaj opazna.
    Ali so rezultati trajni? Rezultati praviloma vzdržijo dolgoročno, če je telesna teža stabilna. Nihanja teže ali nova nosečnost lahko rezultat spremenijo.

     

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