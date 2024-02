Trendi 2024: kako bomo gradili in opremljali

Prenova in gradnja doma sta med največjimi življenjskimi projekti – ne glede na to, ali imate v načrtu le hitro osvežitev prostorov ali se boste lotili gradnje hiše, morate pri zasnovi (pre)poznati ogromno malenkosti, ki so še kako pomembne za uspešen končni rezultat.

Kaj je v trendu? Kako lahko privarčujemo na dolgi rok

Predvsem pa: kaj mora imeti sodoben dom, da bo omogočal popolno brezskrbno in udobje, ki bo trajalo več let? To so vprašanja, na katera ni hitrih in enostavnih odgovorov, zato se morate pri načrtovanju obnove ali gradnje temeljito poglobiti v različne možnosti, ki bodo ne nazadnje ugajale tudi vašemu življenjskemu slogu.

Da ne bi izgubljali preveč časa pri zbiranju pravih informacij, izkoristite priložnost in se odpravite na sejem Dom, ki bo od 6. do 10. marca na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tukaj boste dobili vse informacije na enem mestu, pogovarjali se boste s strokovnjaki z različnih področij, odkrivali različne materiale in trende sodobnega bivanja ter na enem mestu tudi hitro primerjali cene.

FOTO: Žiga Koren

Na tradicionalnem sejmu Dom bo na enem mestu več kot 300 podjetij iz 24 držav predstavljalo različne storitve in izdelke, sistemske rešitve in napredne tehnologije za dom, gradbeništvo in energijsko učinkovito stavbno pohištvo, ogrevalno in hladilno tehniko, notranjo opremo, varovanje in urejanje okolice. In še češnja na tortici: čakajo vas tudi privlačne sejemske ugodnosti.

Sejem Dom je največji sejem v organizaciji Gospodarskega razstavišča. Organizatorji tudi letos pričakujejo več kot 40.000 obiskovalcev. Zagotovite si vstopnice prek spleta

Rešite svoje dileme s pomočjo strokovnih nasvetov

Tudi trendi v gradbeništvu se ves čas spreminjajo in izboljšujejo predvsem s pomočjo inovativnih materialov in tehnologij, ki zagotavljajo tako varno kot tudi okolju prijazno bivanje. Ob tem pa je vedno v ospredju tudi finančni vidik, saj pri načrtovanju prenove in gradnje iščemo rešitve, ki nam bodo omogočale nižje stroške bivanja.

Konkretne nasvete in odgovore za največje skrbi vam bodo tudi letos na sejmu posredovali strokovnjaki z različnih področij. Svetovalci Gradbenega inštituta ZRMK bodo z nasveti pokrili različna področja: od postopkov pridobitve upravnih dovoljenj, nasvetov arhitekta, statika, geomehanika, gradbenega fizika in drugih strokovnjakov o celovitih (energetskih) prenovah stavb, trajnostnem ogrevanju, hlajenju in prezračevanju, gradnji ali prenovi klasično zidanih, spomeniško zaščitenih ali montažnih gradenj, pasivnem in skoraj ničenergijskem standardu gradnje do bivalnega okolja in seznanjanja z novostmi.

Svetovalci mreže ENSVET, ki združuje strokovni kader z znanjem in novitetami iz gradbene, arhitekturne in strojniške stroke ter o varčevanju z energijo, vam bodo pomagali z nasveti s področja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter vas usmerjali glede možnosti državnih neprofitnih finančnih spodbud. S tem želijo energetski svetovalci soustvarjati trajnostno prihodnost.

Dobili boste tudi strokovni odgovor na to, kaj nam bo prinesel nov sistem za obračunavanje omrežnine za električno energijo.

Iščete prave nasvete za novo kopalnico? Merkurjevi svetovalci bodo na sejmu Dom ponujali brezplačne 3D-izrise kopalnic, svetovanje in načrtovanja. Strokovnjaki MERKUR Energije pa vam bodo predstavili tudi učinkovite energetske rešitve, proučili vaše potrebe in predlagali najbolj učinkovito energetsko rešitev za dom ali poslovni objekt.

FOTO: Žiga Koren

Inovativne gradnje, ki iščejo navdih v preteklosti

Pri iskanju novih načinov gradnje, ki bi bile učinkovite in hkrati tudi trajnostne, vedno znova iščemo tudi znanje naših prednikov. Tako je zaživela nova tehnika gradnje z zbito zemljo. Zemlja je namreč material, ki je povsod in za uporabo ne potrebuje nobenih tehnoloških postopkov, razen stiskanja. Z novim zavedanjem o okoljsko smiselni gradnji se zemlja spet vrača v ospredje sodobne arhitekture. Pozitivni učinki so, da gradnja z zemljo ne povzroča odpadkov, bivalna klima je zdrava in prijetna.

Želite od blizu spoznati ta novo-stari način gradnje? Obiščite sejem Dom, kjer boste od blizu spoznali še številne druge tehnike gradnje in obnove. Zagotovite si ugodno vstopnico že danes.

FOTO: Žiga Koren

Tudi les ostaja material prihodnosti – na sejmu bodo v četrtek, 7. marca, Dnevi slovenskega lesarstva, osrednja nacionalna strokovna prireditev slovenske lesne industrije. Glavni vsebinski poudarki bodo dogajanje na naših najpomembnejših izvoznih trgih, aktivnosti in razvojne spodbude za lesno panogo, primeri razvoja novih lesnih materialov in inovativne uporabe lesa pri gradnji in obnovi objektov ter odprta razprava med raziskovalci, podjetji in dobavitelji tehnološke opreme o izzivih razvoja v luči prehoda v krožno ekonomijo in prilagajanju učinkom podnebnih sprememb.

Tudi podelitev nagrad

Med izdelki in storitvami, ki se predstavljajo na sejmu, je vedno več inovacij, ki so plod slovenskega znanja. S priznanji znak kakovosti v graditeljstvu, ki jih vsako leto podelijo prvi dan sejma, želijo organizatorji proizvajalce spodbuditi k trajnostnim rešitvam. To je tudi prava pot za pospeševanje kakovosti in konkurenčnosti na področju graditeljstva v Sloveniji.

Preskočite vrsto, kupite vstopnice kar na spletu Že danes lahko kupite vstopnice za sejem Dom: po spletu je nakup celo ugodnejši, saj si hkrati zagotovite tudi prevoz z mestnim avtobusom LPP do Gospodarskega razstavišča in nazaj na dan obiska sejma. Sejem je odprt od srede, 6. marca, do sobote, 9. marca, od 10. do 19. ure, v nedeljo, 10. marca, pa do 18. ure. Organizator predlaga, da se izognete gneči in prometu ter ugodno* parkirate na parkiriščih P+R, s spletno vstopnico pa se brezplačno pripeljete in odpeljete na sejem z LPP. *Cena 24-urnega parkiranja na točki P+R je 1,30 EUR.

Naročnik oglasne vsebine je Gospodarsko razstavišče