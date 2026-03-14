Trg republike bo postal spomenik osamosvojitve

Avtorska skupina se s svojo rešitvijo poklanja trgu, kjer se je rodila samostojna država.

ℹSpomenik slovenske osamosvojitve v Ljubljani Avtorji: Alen Ožbolt, Denis Hitrec, Tadej Urh, Tjaša Tahirović, Erika Sirotić, Sodelavci pri dodelavi: izr. prof. dr. Marko Jankovec, Fakulteta za elektrotehniko UL; Aleksander S. Mikuš, Samson Kamnik; Tomaž Škerlep, Gradbeni inštitut ZRMK; prof. mag. Tanja Pak, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje UL Sodelavci pri prvotno oddanem elaboratu: Jure Kamšek, Livarna Livartis Peter Svete, Kamnoseštvo Svete doc. Gregor Kokalj, restavrator Pred 35. obletnico samostojne države smo dobili zmagovalno natečajno rešitev za spomenik osamosvojitve. Izbrana je bila med 36 prispelimi predlogi, pod njo pa so se podpisali kipar in profesor Akademije za likovno umetnost in oblikovanje Alen Ožbolt, arhitekti Denis Hitrec, Tadej Urh, Tjaša Tahirović in ...