Odprtje prve Ikeine trgovine na Novi Zelandiji sprožilo evforijo

Ikea je v Novi Zelandiji odprla prvo trgovino, in sicer v Aucklandu. Švedski trgovec v poslovalnici s 34.000 kvadratnimi metri novozelandskim kupcem ponuja preko 7500 izdelkov, zagnali pa so tudi Ikeino spletno trgovino za celotno državo, poročajo tuji mediji. Kupci lahko pohištvo in druge izdelke naročijo prek spleta in telefona. Odločijo se lahko za dostavo na dom ali eno izmed 29 dostavnih točk po celi državi.

V četrtek zjutraj se je pred Ikeino trgovino zbralo več sto ljudi. »Na to sem čakala več kot 25 let,« je za Guardian dejala ena izmed nakupovalk Annie Sattler in pojasnila, da jo obisk Ikee spominja na otroštvo, ko je s pomočjo staršev prvič opremljala svojo sobo.

Množica se je zbrala že več ur pred odprtjem, nekateri so pred vrati čakali od štirih zjutraj. »Mislili smo, da bo zunaj čakalo že veliko ljudi, a so ljudje zares začeli prihajati šele okoli šestih in sedmih,« je dejala Ulla Bennet, ena izmed obiskovalk, ki je pred trgovino čakala od zore.

Oblasti so morale odrediti prepoved kampiranja pred trgovino, na radiju pa so predvajali prometna opozorila za zgoščen promet. Največje število kupcev je sicer Ikeo obiskalo okoli enajste ure dopoldne, zato večjih zastojev na cesti ni bilo. Oblasti so ocenile, da bo Ikeo prvi dan obiskalo okoli 20.000 kupcev.

Na Ikeo čakali dolgih sedem let

Podjetje Ikea je leta 1943 na Švedskem ustanovil 17-letni Ingvar Kamprad, od leta 2008 pa je največji prodajalec pohištva na svetu. Ima preko 400 trgovin, Nova Zelandija je ena zadnjih razvitih držav, ki doslej še ni imela svoje poslovalnice. Ikea je vrata v Sloveniji prvič odprla februarja 2021.

Številni novozelandski obiskovalci naj bi se ob odprtju Ikee najbolj veselili mesnih kroglic, ki jih ponujajo v restavraciji trgovine. FOTO: Arhiv Dela

Da se bo na Novi Zelandiji odprla Ikea, so oznanili leta 2018. Zasluge za prihod švedskega trgovca v deželo kivijev si je pripisal takratni minister za zunanje zadeve. Dejal je, da naj bi k odločitvi prispevalo odprtje novozelandske ambasade v Stockholmu.

Odprtje Ikeine trgovine je velik korak za Novo Zelandijo, ki se že dolgo časa spopada z visokimi življenjskimi stroški. Večina prebivalstva zateguje pas, Ikea pa prihaja z dostopnimi cenami v primerjavi s konkurenti.

V duhu gospodarskega optimizma sta otvoritveno pentljo prerezala novozelandski premier Christopher Luxon in minister za zdravje Simeon Brown. Kupci so se nato podali skozi obširen razstavni prostor, kjer so Ikeini delavci uredili vse od spalnic, kuhinj pa do zunanjih prostorov s terasnim pohištvom.

Ikea v Aucklandu ima tudi švedsko restavracijo za 426 gostov. Poleg jedi, kot so priljubljene mesne kroglice, jedi z lososom in veganske obroke, ponujajo tudi novozelandske jedi, med njimi fish and chips in torto pavlova z brusnicami.

Ikeine trgovine so poleg razstavnega prostira opremljene tudi s samoposrežnim skladiščem. FOTO: Prachana Thong-On/Shutterstock

Ikeina vodja za novozelandski trgi Johanna Cederlöf je za Times New Zealand dejala, da so se ji uresničile sanje. »Od kar sem začela delati pri Ikei sem sanjala, da bomo odprli trgovino na Novi Zelandiji,« je povedala in dodala, da so bili presenečeni, koliko Novozelandcev se je nabralo pred vhodom v poslovalnico. »Ikea povsod po svetu prinaša magično nakupovalno izkušnjo, ki ljudi privabi v naše velike modre stavbe,« je še dejala Cederlöfova.

Premier Luxon je zanikal, da je odprtje Ikeine trgovine klofuta za manjše lokalne trgovce, ki se spopadajo s počasnim gospodarstvom. Dejal je, da bo Ikea pripomogla h konkurenčnosti in je dobra za potrošnike, in dodal, da je prepričan, da se bodo lokalna podjetja pobrala in tekmovala s švedskim trgovcem.