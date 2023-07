Tri napake pri pranju belega perila, ki jih pogosto zagrešite

Belo perilo ima poseben status med tkaninami, saj običajno z njim ravnamo še posebej pazljivo. Ni lepšega od snežno belih rjuh, brisač in prtov, pa tudi belih oblačil. A kaj, ko lepa bela kaj kmalu zbledi in perilo tako postane bledih sivih in rumenkastih odtenkov. Morda se vam zdi, da ste preizkusili že vse možne trike in taktike, kako bi ohranili snežno belino, a v resnici še vedno počnete spodnje napake, zaradi katerih perilo zbledi. Preverite, katera prepričanja o belem perilu so popolnoma napačna.

