Tri žalne salve za Mileno Zupančič: takšno bo njeno zadnje slovo

Jutri se bodo na Bohinjski Beli poslovili od dramske igralke Milene Zupančič. Pogreb bo ob 12. uri na pokopališču na Bohinjski Beli, potekal pa bo državni pogreb z vojaškimi častmi. Kot pojasnjujejo na Protokolu Republike Slovenije, je bila Zupančičeva prejemnica predsedniškega zlatega reda za zasluge, kar je med drugim podlaga za tako pogrebno slovesnost. Za dragocen ustvarjalni opus na področju slovenske gledališke in filmske umetnosti ji ga je leta 2016 podelil predsednik Borut Pahor. Pogreb z vojaškimi častmi so med drugim imeli nekdanji predsednik vlade Andrej Bajuk (2011), nekdanji predsednik državnega zbora France Bučar (2015), grafični oblikovalec Miljenko Licul (2009), pesnik Tone Pavček (2011), pisatelj Žarko Petan (2014). Takšen pogreb sta imela tudi režiser Dušan Jovanovič ...