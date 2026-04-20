  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    Tri različne življenjske poti povezuje isto spoznanje: občutek varnosti je temelj za samozavesten korak naprej. FOTO: Depositphotos
    Galerija
    Tri različne življenjske poti povezuje isto spoznanje: občutek varnosti je temelj za samozavesten korak naprej. FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Merkur zavarovalnica
    20. 4. 2026 | 09:09
    8:45
    A+A-

    Jutra, ki se začnejo (pre)hitro, popoldnevi, zapolnjeni s številnimi obveznostmi, in večeri, ko si še komaj vzamemo trenutek zase. V takšnem ritmu hitro postane jasno, kaj v življenju največ šteje. Zdravje, občutek varnosti, dobri odnosi in zaupanje, da lahko načrte uresničujemo brez stalne negotovosti.

    Prav zato vse več ljudi razmišlja, kako bolje poskrbeti zase in za svoje bližnje, kako ohraniti ravnovesje med delom in prostim časom ter kako si ustvariti bolj mirno prihodnost. Ko v ozadju vsakdanjih odločitev stoji občutek varnosti, je tudi korak naprej lažji. Lažje se posvetimo ciljem, sprejmemo nov izziv in z več miru gradimo življenje, kakršno si želimo.

    Takšno razumevanje varnosti že desetletja oblikuje tudi Merkur zavarovalnico.

    Tradicija, ki gradi zaupanje

    Ko govorimo o varnosti, ne gre le za trenutne odločitve, temveč tudi za zaupanje v sistem, ki stoji za njimi. Pomembno je, kdo to varnost zagotavlja, kako dolgo jo razvija in na kakšnih vrednotah temelji.

    Merkur zavarovalnica izhaja iz ene najstarejših zavarovalniških tradicij v Evropi. Skupina Merkur Versicherung deluje že od leta 1798, v Sloveniji pa je od leta 1992. V vseh teh letih jo pri razvoju vodi usmerjenost v posameznika, njegovo zdravje, varnost in kakovost življenja. Ob tem so razvili filozofijo, da je zavarovanje več kot dobra finančna zaščita. Pomeni podporo v trenutkih, ko jo najbolj potrebujemo, ter zanesljivo oporo pri dolgoročnem načrtovanju prihodnosti.

    Zgodbe, ki varnosti dajo obraz

    O varnosti pogosto razmišljamo skozi občutke in odločitve, še bolj jasno pa njen pomen razumemo skozi ljudi. Skozi njihove navade, cilje, napore in trenutke, ko morajo zaupati sebi, svojemu telesu in poti, ki so si jo izbrali. Prav v takšnih življenjskih zgodbah postane jasno, kako pomembna je opora, ki spremlja posameznika tam, kjer živi svoje vsakdanje življenje.

    Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar prihajajo iz različnih okolij, a jih povezuje močna predanost temu, kar počnejo. Gibanje, disciplina, vztrajnost in pogum so del njihovega vsakdana, z njimi pa tudi odgovornost do sebe, svojega zdravja in prihodnosti. Vsak od njih po svoje pokaže, kako tesno so življenjska energija, osebna svoboda in občutek varnosti pravzaprav povezani.

    Tian Ćehić – gibanje kot način izražanja

    Pri Tianu Ćehiću se vse začne z gibanjem. Ples je zanj svoboda gibanja in ustvarjalnosti. Oder je zanj prostor, kjer telo postane instrument izražanja. Zdravje razume kot aktivno življenjsko energijo, ki mu omogoča ustvarjanje, gibanje in umetniško svobodo. Vsak trening, vsak nastop in vsaka nova koreografija zahtevajo popolno prisotnost, zbranost in zaupanje v lastno telo. Prav zato poudarja, da je občutek varnosti tisti, ki človeku omogoča brezskrbnost in prostor za ustvarjalnost.

    Takšen način življenja prinaša svobodo, hkrati pa tudi jasno zavedanje, kako hitro lahko nepredviden trenutek prekine ritem, ki ga gradiš leta. Prav zato postane skrb za varnost naraven del njegove poti, nekaj, kar omogoča, da lahko ostane zvest temu, kar ga izpolnjuje.

    Za vse, ki živijo aktivno in želijo zaščititi svojo vsakodnevno dinamiko, je smiselno razmisliti o ustrezni zaščiti v primeru nezgod, ki lahko vplivajo na delo, gibanje ali življenjski ritem. Za to poskrbi ustrezno nezgodno zavarovanje.

    Nezgodno zavarovanje

    V življenju nezgod ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa ublažimo njihove posledice. Nezgodna zavarovanja Merkur zavarovalnice vam pomagajo, da se lahko v primeru nezgode osredotočite na počitek in okrevanje.

    Sklenete lahko nezgodno zavarovanje zase in za svoje otroke. Za brezskrbnejše življenje in otroštvo, polno doživetij.

     ŽELIM IZVEDETI VEČ

    Kristjan Vreček – med svobodo in odgovornostjo

    Kristjan Vreček svoj prostor najde na poteh, kjer narava postavlja pravila. Gorsko kolesarjenje prinaša izzive, a tudi nepopisen občutek svobode. Vsaka vožnja je kombinacija adrenalina, izkušenj in premišljenosti. Zanj je življenje avantura, ki jo sprejema z odprtostjo in energijo.

    Ob takšnem življenjskem slogu postane odgovornost do sebe in svojih bližnjih še toliko bolj prisotna. Ko razmišljamo dolgoročno, postane pomembno tudi vprašanje, kako zagotoviti finančno varnost sebi in bližnjim v različnih življenjskih situacijah. Za to poskrbi ustrezno življenjsko zavarovanje.

    Življenjsko zavarovanje

    Finančna varnost je temelj brezskrbnega življenja. Zagotovite svojim bližnjim materialno pomoč v primeru hude bolezni ali smrti.

    Starost je čas za uživanje v sadovih preteklega dela. Omogočite si finančno stabilnost v tretjem življenjskem obdobju z naložbenim zavarovanjem, ki bo oplemenitilo vaša sredstva.

    ŽELIM IZVEDETI VEČ

    Neža Klančar – disciplina, ki gradi rezultate

    Pri Neži Klančar se vsak dan začne z jasnim ciljem. Vrhunski šport zahteva doslednost, predanost in sposobnost, da vztrajaš tudi takrat, ko je najtežje. Zdravje razume kot temelj, ki ji omogoča, da presega svoje meje in dosega nove cilje. Ko je telo močno in zdravo, pravi, lahko človek plava dlje, hitreje in bolj samozavestno.

    Takšno življenje spodbudi tudi zavedanje, kako pomembno je zdravje in kako hitro lahko vpliva na vse načrte.

    Zdravstveno zavarovanje

    Ko želimo ohraniti nadzor nad svojim zdravjem in dostop do kakovostne obravnave, je smiselno razmisliti o rešitvah, ki omogočajo hitrejšo in celostno podporo. Za to poskrbi ustrezno zdravstveno zavarovanje.

    ŽELIM IZVEDETI VEČ

    Ko osebne zgodbe dobijo širši pomen

    Čeprav se poti Tina Ćehića, Kristjana Vrečka in Neže Klančar razlikujejo, se v njihovih izkušnjah odpirajo zelo podobna vprašanja. Kako ohraniti zdravje, kako vztrajati na izbrani poti in kako zaščititi tisto, kar nam največ pomeni. Prav ob takšnih življenjskih preizkušnjah postane jasno, kako pomembna je zanesljiva podpora, ki posameznika spremlja ne le ob večjih prelomnicah, temveč tudi v vsakdanjih situacijah, ko želi ohraniti stabilnost, mir in zaupanje v prihodnost.

    »Na novo kampanjo sem izjemno ponosen, saj na zelo pristen in človeški način govori o tem, kaj v Merkur zavarovalnici pravzaprav počnemo. V njej nastopajo tri resnične osebe, ki predstavljajo tri življenjske situacije, v katerih lahko zavarovanja pomagajo zaščititi tisto, kar jim največ pomeni,« poudarja Matej Rožič, direktor marketinga in odnosov z javnostmi v Merkur zavarovalnici.

    Ko imamo ob sebi zanesljivo podporo, lažje sprejemamo odločitve, se posvečamo ciljem in ohranjamo ravnovesje med vsem, kar nam v življenju veliko pomeni. 

    To je tudi osrednje sporočilo Merkur zavarovalnice, ki skozi resnične življenjske zgodbe opozarja na tisto, kar je v resnici najpomembnejše. Življenje je največja vrednota, zato si zasluži skrb, zaščito in zanesljivo podporo na vsakem koraku.

    Preverite, kako lahko zaščitite tisto, kar vam največ pomeni. Zavarujte čudež življenja.

    Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo