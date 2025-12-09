  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Trideset tisočakov za kvadrat stanovanja na smučišču? In luksuzna so še dražja

    V zadnjih dveh desetletjih so se povprečne cene nepremičnin v smučarskih središčih povečale za 150 odstotkov, najbolj v ZDA, Franciji in Švici.
    V francoskem Val d'Isèru je treba za kvadratni meter premijske nepremičnine v povprečju odšteti 32.500 evrov. FOTO: Arnaud Finistre/AFP
    Galerija
    V francoskem Val d'Isèru je treba za kvadratni meter premijske nepremičnine v povprečju odšteti 32.500 evrov. FOTO: Arnaud Finistre/AFP
    Staš Ivanc
    9. 12. 2025 | 12:27
    9. 12. 2025 | 12:48
    6:57
    A+A-

    Prihaja smučarska sezona in z njo novi stroški. Treba je nabaviti smučarsko opremo, pa naj bo stara ali nova, namontirati strešni kovček za prevoz smuči in desk, kupiti smučarske karte, ki so vsako leto dražje, natočiti gorivo za prevoz do smučišča, tam pa si privoščiti vsak kak čaj, če že ne kosila. Da o cenah namestitev niti ne govorimo.

    A to so problemi navadnih smrtnikov. Tisti z veliko, res veliko denarja pod palcem se ukvarjajo z drugačnimi problemi. Njim je pomembneje vedeti, ali bo smučarska vikendica skozi leta še pridobivala na ceni, pa tudi to, kaj jim kraj, kjer bodo preživljali prosti čas, še ponuja drugega poleg smučišč.

    Po besedah Jeremyja Rollasona, šefa oddelka za smučarske destinacije pri britanski nepremičninski agenciji Savills, ki ga citira luksuzni medijski portal Spear's, se bogataši pri tovrstnih naložbah osredotočajo predvsem na dolgoročne koristi. Pri nakupu stanovanja ali hiše v gorah se ne odločajo pod pritiskom, temveč z mislijo na kapitalsko rast.

    V zadnjih dveh desetletjih so se povprečne cene luksuznih nepremičnin v smučarskih letoviščih povečale za 150 odstotkov, kar govori o rastočem povpraševanju po premijskih stanovanjih.

    Švica za varne in zanesljive naložbe

    Ena najbolj stabilnih destinacij za naložbe v smučarske nepremičnine je Švica, ugotavlja 20. izdaja analize Savills Ski Report. V zadnjem letu so se cene nepremičnin v tamkajšnjih letoviščih povečale za sedem odstotkov, v zadnjih petih letih za 20 odstotkov, v zadnjem desetletju pa nekoliko manj – 19 odstotkov.

    Če pogledamo cene izpred 20 let, so se vrednosti nepremičnin v švicarskih smučarskih letoviščih skoraj podvojile, s povprečnim povečanjem za 94 odstotkov. Takšna stabilnost privablja vlagatelje, ki iščejo varne in zanesljive naložbe.

    Poleg stabilnosti švicarskega trga nepremičnin obstaja še en pomemben dejavnik povečanja povpraševanja po luksuznih domovih. Poročilo agencije Savills poudarja, da zelo bogati kupci čedalje večjo vrednost pripisujejo življenjskemu slogu, udobju in ekskluzivnosti, za kar so tudi pripravljeni plačati več. To je še posebej očitno v mondenih švicarskih smučarskih središčih, pa tudi v ameriškem Aspnu, kjer naj bi se cene nepremičnin v prihodnjem desetletju kar podvojile.

    Švica ostaja stabilna izbira za vlagatelje zaradi rasti cen in varnosti naložb, medtem ko države, kot je Francija, kažejo okrevanje po padcu cen.

    Razlike med ZDA in Evropo

    Pri primerjavi rasti cen nepremičnin v smučarskih letoviščih po različnih državah lahko opazimo razlike med ZDA, Francijo in Švico, pri čemer ZDA izstopajo z dolgoročno rastjo. V zadnjih dveh desetletjih so cene nepremičnin v ameriških smučarskih središčih zrasle za osupljivih 228 odstotkov. Čeprav so nedavne številke sicer pokazale kratkoročni upad, je dolgoročna rast v ZDA najvišja med vsemi analiziranimi trgi.

    V idilični s snegom obdani vasicu Gstaad v Švici Foto Xbrchx Getty Images
    V idilični s snegom obdani vasicu Gstaad v Švici Foto Xbrchx Getty Images

    Francija je doživela eno najbolj vidnih okrevanj. V zadnjem letu so se cene sicer znižale za deset odstotkov, a so se v prejšnjih petih letih dvignile za 31 odstotkov, v desetih letih pa za 58 odstotkov. V dvajsetletnem obdobju pa so se cene smučarskih nepremičnin v Franciji dvignile za kar 197 odstotkov, kar jo postavlja na drugo mesto za ZDA. To kaže na obnovljeno zaupanje vlagateljev v francoski trg nepremičnin.

    Aspen v ameriškem Koloradu po podatkih agencije Savills izstopa kot vodilna destinacija po cenah luksuznih nepremičnin: povprečne cene dosegajo kar 68.900 evrov na kvadratni meter; za »navadno« premijsko nepremičnino je treba v povprečju odšteti »le« 35.100 evrov.

    V Švici je najdražje letovišče Gstaad, kjer povprečne cene luksuznih stanovanj znašajo 51.500 evrov na kvadratni meter (30.700 evrov za premijsko nepremičnino). Francoske destinacije, kot sta Val d'Isère in Courchevel 1850, prav tako sodijo med najdražje v Evropi; v Valu je treba za kvadratni meter premijske nepremičnine odšteti 32.500, v Courchevelu pa 30.100 evrov. Savills tukaj ne navaja cen luksuznih stanovanj, lahko pa predpostavljamo, da gredo cene tistih res luksuznih nepremičnin v nebo.

    V Aspen rade zahajajo znane osebnosti; na sliki nekdanja supermanekenka Elle Macpherson. FOTO: Profimedia
    V Aspen rade zahajajo znane osebnosti; na sliki nekdanja supermanekenka Elle Macpherson. FOTO: Profimedia

    Kupci nočejo le smučati

    Na splošno so premijske smučarske nepremičnine še naprej zelo iskane, kar prispeva k rasti cen. Aspen se zdi še posebej privlačen, saj ima omejeno ponudbo nepremičnin, odprtost do tujih kupcev in zaradi nadmorske višine tudi večjo odpornost na podnebne spremembe, zaradi česar je ugoden trg za naložbe. Švicarska letovišča prav tako kažejo pozitivne obete, saj povpraševanje marsikje presega ponudbo.

    Smučanje še zdaleč ni vse, kar v smučarskih letoviščih iščejo bogati. FOTO: Shutterstock
    Smučanje še zdaleč ni vse, kar v smučarskih letoviščih iščejo bogati. FOTO: Shutterstock

    Pri izbiri destinacije za nakup nepremičnine je treba upoštevati tudi pravila glede tujega lastništva, ugotavljajo pri družbi Savills. Švica zahteva stalno prebivališče za pridobitev nepremičnine nad določeno (skromno) kvadraturo, predpisi pa se razlikujejo glede na kanton.

    Francija uvaja davek na premoženje, davek na dedovanje pa lahko doseže tudi 50 odstotkov, razen če je strukturiran prek družb s posebnim namenom. Italija ponuja ugodnejše fiskalno okolje, vključno z enotno davčno stopnjo v višini 200.000 evrov za nove prebivalce.

    Bogati kupci smučarskih nepremičnin iščejo predvsem življenjski slog, z dejavnostmi poleg smučanja, kot so velnes, restavracije in butični nakupi.

    Ključni dejavnik za bogate kupce, ki cenijo skupnost, varnost in različne aktivnosti poleg smučanja, pa je tudi in predvsem življenjski slog. Letovišča, ki imajo pestro ponudbo aktivnosti poleg smučanja, kot so velnesi, vrhunske restavracije in butične trgovine, so še posebej privlačna. 

    »Gre za skupnost, občutek varnosti in za to, da imajo kaj početi poleg smučanja. Presenetljivo veliko ljudi, ki kupujejo druge domove v Alpah, sploh ne smuča,« poudarja Jeremy Rollason iz družbe Savills.

    Novice  |  Slovenija
    nepremičnine, Švica, ZDA, smučišča

