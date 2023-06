Triki za zlaganje v pomivalni stroj: tega verjetno niste vedeli

Pomivanje posode na roko je nedvomno eno najbolj zamudnih in zoprnih opravil v domači kuhinji. Poleg tega je tudi dražje, saj z ročnim pomivanjem porabimo več vode.

Ste vedeli? Med ročnim pomivanjem posode lahko porabimo od 8 do 27 litrov vode na minuto, odvisno od načina pomivanja in izpiranja ter tega, ali pustimo vodo nenehno teči ali ne. Pri strojnem pomivanju posode je količina porabljene vode običajno med 10 in 20 litri na cikel. Modernejši in energetsko bolj učinkoviti pomivalni stroji imajo lahko dodatne funkcije za zaznavanje umazanije in prilagajanje porabe vode, kar omogoča še večjo učinkovitost pri varčevanju z vodo. Med njimi so pomivalni stroji Miele. Z uporabo programa ECO je poraba vode samo 8,9 litra. Spoznajte učinkovite pomivalne stroje Miele.

Triki za bolj čisto posodo

Pomivalni stroj nam bo tudi v resnici olajšal delo, vendar samo, če ga bomo pravilno uporabljali.

Preverite naših pet nepogrešljivih nasvetov, ki vam bodo močno olajšali delo z umazano posodo in vam hkrati omogočili, da boste imeli več prostega časa.

1. ODSTRANITE TRDOVRATNE MADEŽE

V prvi vrsti je pomembno, da posodo najprej hitro sperete in z nje odstranite trdovratne madeže ter ostanke hrane. S tem boste preprečili zamašitve filtrov in zagotovili boljše rezultate pomivanja.

2. POSODA NAJ BO PRAVILNO ZLOŽENA

Najprej preverite priročnik za uporabo vašega pomivalnega stroja, saj lahko proizvajalci priporočajo specifične načine zlaganja glede na model stroja. Kljub temu pa upoštevajte nekaj osnovnih nasvetov:

Krožniki in pladnji: sodijo v spodnjo košaro pomivalnega stroja. Postavite jih navpično in nagnite rahlo nazaj, da omogočite pretok vode. Pazite, da med krožniki pustite nekaj prostora, da voda doseže vse dele posode.

sodijo v spodnjo košaro pomivalnega stroja. Postavite jih navpično in nagnite rahlo nazaj, da omogočite pretok vode. Pazite, da med krožniki pustite nekaj prostora, da voda doseže vse dele posode. Sklede in lončki: postavite jih na zgornjo košaro. Usmerite jih navzdol, da se med pomivanjem ne bodo napolnili z vodo. Če imajo sklede odprtine za ročaje, jih usmerite navzdol, da preprečite zadrževanje vode.

postavite jih na zgornjo košaro. Usmerite jih navzdol, da se med pomivanjem ne bodo napolnili z vodo. Če imajo sklede odprtine za ročaje, jih usmerite navzdol, da preprečite zadrževanje vode. Kozarci: zložite jih v zgornjo košaro in pazite, da se ne bodo dotikali. Tako se boste izognili neljubim poškodbam in praskam.

zložite jih v zgornjo košaro in pazite, da se ne bodo dotikali. Tako se boste izognili neljubim poškodbam in praskam. Jedilni pribor: razvrstite ga v posebne predelke za pribor. Ločite žlice, vilice in nože, da se med pomivanjem ne bodo zapletli.

Pomivalni stroji Miele omogočajo učinkovito pomivanje na dveh ravneh. FOTO: Miele

Po novem bo zlaganje posode v pomivalni stroj še lažje Pomivalni stroji Miele omogočajo učinkovito pomivanje na dveh ravneh. Nalaganje posode vam bo močno olajšala tehnologija BrilliantLight – gre za osvetlitev s štirimi močnimi svetlečimi diodami. Notranjost stroja je razsvetljena z briljantno svetlobo, tako da bo polnjenje in praznjenje košar občutno lažje. Poleg tega so opremljeni tudi z inteligentno zasnovo košar za vse vrste posode. Ker stroj ponuja osupljive možnosti za vlaganje posode, lahko najrazličnejše kose posode in pribora vedno ustrezno namestite. Izrazito eleganten ročaj poskrbi za varen izvlek košare – udobno iz vsakega kota. Na vozličih poličke za skodelice FlexCare imajo skodelice stabilen položaj. Sklede optimalno namestite na dvodelno vrsto zložljivih zatičev. In izbrani vinski kozarci? Te nežno zadrži mehko silikonsko oblazinjenje držala za kozarce FlexCare.

Na vozličih poličke za skodelice FlexCare imajo skodelice stabilen položaj. FOTO: Miele

2. NE PREOBREMENJUJTE STROJA

Pomembno je, da stroja ne napolnite preveč, saj to lahko omeji pretok vode in posledično vpliva na učinkovitost čiščenja.

4. REDNO VZDRŽEVANJE STROJA

Za optimalno delovanje pomivalnega stroja redno čistite filtre in odstranjujte morebitne ostanke hrane. Prav tako preverite tesnila in šobe ter jih po potrebi očistite. Redno vzdrževanje bo zagotovilo učinkovito delovanje stroja in daljšo življenjsko dobo.

5. STAVITE NA ŠAMPIONE

Vaša kuhinja bo vedno »iz škatlice«, če vam bodo pri tem pomagali pravi strokovnjaki. In če sanjamo o vrhunskosti z veliko začetnico, potem je nedvomno blagovna znamka Miele tista, ki vam bo omogočila, da boste imeli več časa zase. Njihova serija pomivalnih strojev je preizkušena za dolgo življenjsko dobo, so učinkoviti, funkcionalni in tehnološko tako izpopolnjeni, da bodo praktično razmišljali namesto vas.

Preverite nekaj inovativnih funkcij pomivalnih strojev Miele, ki potrjujejo njihovo vrhunskost:

AutoDos s kartušo PowerDisk: gre za prvo samodejno odmerjanje na svetu z integrirano kartušo PowerDisk. Sredstvo se odmerja glede na program in v optimalnem trenutku.

Miele predstavlja prvo samodejno odmerjanje na svetu. FOTO: Miele

Povezava aparatov v omrežje s sistemom Miele@home: vsi inteligentni gospodinjski aparati Miele omogočajo udobno in varno povezavo v omrežje in upravljanje z aplikacijo.

FOTO: Miele

Sistem pomivanja s svežo vodo: pomivalni stroji s sistemom pomivanja s svežo vodo po vsaki fazi pomivanja zamenjajo vodo. Na koncu se izvede temeljito zadnje izpiranje s temperaturo, prilagojeno posodi. Ta postopek zagotavlja popolne rezultate pomivanja in zelo visok higienski standard.

Podpora sušenja AutoOpen: celo zahtevni predmeti, kot so plastične posode, se lahko do praznjenja stroja posušijo. Avtomatsko odpiranje vrat ob koncu programa pomivanja samodejno zažene proces sušenja. Še en dokaz, da vam bo vaš novi pomivalni stroj Miele podaril še nekaj dragocenega prostega časa.

Foto Miele

Pomivalni stroji Miele so izjemno funkcionalni in preprosti za uporabo. Prilagodljivi programi, varčnost, lahke in dobro razvrščene košare in seveda še nešteto dodatkov, ki jih pri pomivalnih strojih niste pričakovali – da se osvetlijo, ravno ko to najbolj potrebujete, in da vam omogočajo, da kakšno stvar opravijo tudi sami ali celo z vašo pomočjo na daljavo. Spoznajte svet učinkovitih pomivalnih strojev Miele.

Naročnik oglasne vsebine je Miele