Trpela zaradi prepovedane ljubezni svoje matere

Hčerka francoske prve dame Brigitte Macron, 40-letna Tiphaine Auzière, ki bo čez nekaj dni izdala svoj prvi roman Assises, se v intervju za Paris Match ni mogla izogniti vprašanjem o odnosu, ki ga ima s svojim očimom, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom.

Priznava, da je še vedno prizadeta zaradi razmerja med mamo, poročeno učiteljico, in njenim najstniškim učencem izpred treh desetletij. Živeli so v majhnem provincialnem mestu Amiens na severu Francije, kje vsi izvedo vse, poleg tega so bili na isti srednji šoli, kjer je bila Brigitte učiteljica drame, njeni trije otroci (Brigitte ima še hčer Laurence, 47, in sina Sebastiana, 49 let) in Emmanuel ter dijaki. Ko je njena mama spoznala bodočega francoskega predsednika, je bila stara 39 let, on pa 15. Tiphaine je takrat imela le deset let, ko je Emmanuel prišel v družino, je bila najstnica. Le šest let razlike je med njima, a so se med njima hitro spletle vezi.

Žalost in priložnost

»Veliko sem se naučila o človeški naravi,« je povedala danes štiridesetletnica. »Vem, da se moramo osredotočiti na bistveno in iti naprej brez upoštevanja kritik. Napadi, kletvice, sodbe.« Brigittini trije otroci so morali prenašati nenehna govorice o prepovedanem razmerju. »Pridobila sem odprt um, željo po napredovanju brez poslušanja drugih in večjo toleranco.«

Še posebej je bila razburjena zaradi svojega očeta, ki je bil leta 1994 prisiljen zapustiti družinsko hišo, čeprav se je od Brigitte ločil šele leta 2006. »Ločitev družine je lahko žalost in priložnost. Imam ljubljenega očeta in očima.« O očetu govori v sedanjiku, čeprav je umrl leta 2019, star 68 let, in ne goji nobenih zamer do svoje matere ali očima.

O predsedniku Macronu je povedala malo, le da je velik humanist. Svoj rokopis je skrivala pred njim (je velik ljubitelj literature) in mamo, dokler ni bil dokončan. Na vprašanje, kako ga bo sprejelo bralstvo, pa je odgovorila: »Moje ime bo zanetilo privlačnost in hkrati odpor ... Bojim se najhujšega.«

Tiphaine Auzière je odvetnica, z možem in dvema otrokoma živijo v Calaisu.