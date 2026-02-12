»Tajni agent pod krinko« poskušal zavzeti oligarhovo jahto

Tržaški tisk piše o pustolovščini Tržačana na morju, ki se je končala pri možeh postave in zatem na obveznem zdravstvenem pregledu.

Portal Triesteprima poroča o moškem, ki se je odločil za zavzetje največje zasebne jahte na svetu, zasežene Jahte A ruskega oligarha Andreja Melničenka, ki je že od začetka napada Rusije na Ukrajino zasidrana v Tržaškem zalivu.

Njena značilna oblika, delo slavnega francoskega oblikovalca Philippa Starcka, je tako rekoč že postala del tržaške mestne vedute.

V tej situaciji je priložnost zase videl Tržačan, ki je v sredo najprej v enem izmed veslaških klubov v Barkovljah ukradel gumenjak, nato pa se podal na zavzetje jahte. Krajo so hitro opazili in prijavili. Ko je usmeril plovilo proti jahti, so ga že prestregli pripadniki finančne policije. Povedal jim je dvoje: najprej, da je tajni agent, zatem pa, da je jahta njegova.

Moškega so zatem odpeljali v vojašnico, kjer so ga predali zdravstvenemu osebju, to pa je izvedlo obvezno zdravljenje. Kot še navaja portal, kazen ne bo sledila, saj lastnik ukradenega gumenjaka ni vložil prijave.