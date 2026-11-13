Trst se bo končno rešil zaplenjene superjahte ruskega tajkuna

V Italiji odmeva novica, da bo pregrešno draga jahta ruskega milijarderja Andreja Melničenka z značilnimi tremi jambori, ki so jo marca leta 2022 ob začetku ruskega napada Ukrajine zaradi evropskih ukrepov zasegli, končno zapustila Tržaški zaliv.

Od zasega je samevala v zalivu. Če si jo gledal s slovenske strani meje, je praktično že postala del vedute Trsta, a je bil ta neprostovoljen dodatek k mestni podobi zelo drag.

Odplula bo v Ancono

Vzdrževanje plovila z imenom Jahta A, ki ga je oblikoval slavni Philippe Starck, pred Trstom po poročanju Repubblice stane 27.000 evrov na dan. Ocenjena cena jahte je sicer v času zasega po pisanju Reutersa znašala 530 milijonov evrov.

Tržaški Primorski dnevnik piše, da bo jahta previdoma v torek odplula do Ancone, kjer bo predvidoma naslednjih šest mesecev. A kot je zapisal Il Piccolo, vrnitev v Trst ni izključena.

V Anconi bodo na njej opravili določene posege. O izrednih vzdrževalnih delih so se dogovorili italijanska država, ladjar in družba iz Dubaja, ki upravlja to plovilo.