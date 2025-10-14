Trump: Revija Time je objavila mojo super slabo sliko

Ameriški predsednik Donald Trump je v nočni objavi na Truth Social potožil, da je revija Time na naslovnici, ki je sicer po pohvalila Trumpovo vlogo pri posredovanju za izpustitev izraelskih in palestinskih talcev, uporabila njegovo fotografijo, posneto iz nizkega kota s sončno svetlobo za glavo. To ga je zelo zmotilo.

»Time je o meni napisal relativno dobro zgodbo, ampak slika je morda najslabša vseh časov,« je Trump zapisal v objavi na Truth Social ob enih ponoči. Kritiziral je kadriranje slike in izjavil, da »nikoli ni maral« fotografiranja s tako nizkega kota, sliko pa je označil za »super slabo«. Pri tem je omenil, da so »izginili« njegovi lasje, »na vrhu moje glave je lebdelo nekaj, kar je bilo videti kot lebdeča krona, vendar izjemno majhna«. »Res čudno!« je še zapisal na svoji platformi.

Revija je v ponedeljek popoldne objavila naslovnico z naslovom »Njegovo zmagoslavje « in pohvalila mirovni načrt kot potencialno »ključni dosežek Trumpovega drugega mandata«, ki bi lahko »pomenil strateško prelomnico za Bližnji vzhod«.