Trump s svojimi besedami v Davosu sprožil poplavo memov

Družbena omrežja so dobesedno eksplodirala z memi (zabavnimi spletnimi domislicami), potem ko je ameriški predsednik Donald Trump med govorom na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu zamešal Islandijo z Grenlandijo.

Trenutek nepazljivosti se je hitro razširil po spletu, ko je Trump izjavil: »Naš borzni trg je včeraj zaradi Islandije doživel prvi padec. Islandija nas je torej že stala veliko denarja,« kar je sprožilo vsesplošno norčevanje na vseh mogočih platformah. No, tudi kakšne njegove druge izjave v Davosu so bile deležne posmeha in reakcij.

Med nagovorom je Trump Grenlandijo označil za »kos ledu« in jo nato poimenoval Islandija, kar je sprožilo val šal in viralnih objav na spletu. Kmalu po njegovih izjavah je Islandija na omrežju X postala najbolj priljubljeno geslo, uporabniki pa so delili meme, v katerih so se norčevali iz te zmede.

Trump je sicer izključil uporabo sile pri svojem prizadevanju za pridobitev Grenlandije, vendar je vztrajal, da nobena druga država ne more ustrezno zavarovati ozemlja.

»Ljudje so mislili, da bom uporabil silo, vendar mi ni treba uporabiti sile,« je Trump dejal v Davosu. »Nočem uporabiti sile. Ne bom uporabil sile ... Nobena država ali skupina držav ni v položaju, da bi zavarovala Grenlandijo, razen Združenih držav,« je dejal in dodal, da si bo prizadeval za takojšnja pogajanja o pridobitvi ozemlja.

Predstavniki Nata so opozorili, da bi njegova strategija za Grenlandijo lahko destabilizirala zavezništvo, medtem ko so voditelji na Danskem in Grenlandiji predlagali širšo prisotnost ZDA na strateško pomembnem otoku s približno 57.000 prebivalci. »Želimo si kos ledu za zaščito sveta, a nam ga nočejo dati,« je dejal Trump v govoru v polni dvorani poslovnežev in politikov.

Viralni protestni video

V razpravo se je vključila tudi nepričakovana skupina – polarni medvedi, mroži, pingvini, vlečni psi in orke. Protestni videoposnetek, ustvarjen z umetno inteligenco, ki je postal viralen na spletu, prikazuje arktične živali, ki se pridružujejo ljudem, da bi »branile Grenlandijo«, v dramatičnem, čustvenem in satiričnem odgovoru na Trumpove komentarje.

Videoposnetek je hitro postal eden najbolj odmevnih digitalnih protestov, povezanih s polemiko o Grenlandiji. Čeprav je Grenlandija delno avtonomno ozemlje pod Dansko z omejeno vojaško močjo, posnetek uporablja humor, simboliko in folkloro, da bi poslal močno politično sporočilo: Grenlandija ni naprodaj.

Skoraj dvoumnutni videoposnetek The Hungry Giant, ustvarjen z umetno inteligenco, se predvaja kot kinematografska protestna himna. Predstavlja izmišljeno »Grenlandsko obrambno fronto«, sestavljeno iz ljudi, živali in celo duhov iz inuitske folklore.

Zasnežene pečine, ledene obale in zamrznjena morja tvorijo ozadje, medtem ko grenlandska zastava ponosno plapola. Inuitsko navdihnjeni bojevniki stojijo ob živalih in kažejo enotnost med naravo in kulturo. Polarni medvedi so oboroženi s harpunami in puškami, mroži vozijo vojaška vozila, tjulnji, psi in pingvini pa se pridružujejo odporu.

Ena najbolj presenetljivih vizualnih značilnosti je Tupilaq, duh maščevanja iz inuitske mitologije. Bitje dramatično vzhaja iz ledu in simbolizira zaščito prednikov in kulturni odpor.

Uspeh videa je v njegovem tonu. Izogiba se besu in namesto tega uporablja satiro, čustva in domišljijo. V času, ko so Trumpove izjave o Grenlandiji sprožile resna geopolitična vprašanja, posnetek gledalce spominja, da identitete in duha ni mogoče zavzeti kot ozemlja.

In medtem ko se razprava o prihodnosti Grenlandije nadaljuje, je nekaj jasno: tudi na Arktiki lahko odpor postane viralen.

