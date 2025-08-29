Kaj misli Trump, ko pravi, da je Smithsonian ušel izpod nadzora

V nadaljevanju preberite:

Čistka Donalda Trumpa v Smithsonianu je dobila konkretno podobo. Bela hiša je mesec po vnovični napovedi izstopa iz Unesca, ki članicam toplo priporoča zagotovitev delovanja muzejev brez neprimernih političnih ali komercialnih vplivov, na svojem portalu povsem konkretno, tudi z imeni in priimki, navedla, katere umetnine in programi v največji državni mreži muzejev s sedežem v Washingtonu, ki povezuje 21 muzejev, jo motijo.

Med najnovejšimi tarčami Trumpa in njegove administracije so se znašla konkretna dela uveljavljenih umetnikov, navajanje tovrstnih tarč so v odzivih predvidljivo hitro primerjali s fenomenom degenerirane umetnosti (Entartete Kunst) iz časa nacizma, med katerim je obračunavanje s sodobno umetnostjo doseglo zgodovinsko dno.

Seveda hitro vzbudi tudi pomislek, da bo napad na to, kar ne slavi »ameriške izjemnosti«, vzorec za nadobudne veljake v državah drugod po svetu, ki bi slavili izbrane lokalne izjemnosti in mite.