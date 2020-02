Trump v čestitki zmagovalcem super bowla razburil z »znanjem« zemljepisa

AFP Kansas City Chiefs iz Misurija po 50 letih ponovno prvaki. FOTO: Elsa/AFP

Ameriški predsednikje na Twitterju čestital zmagovalcem finala lige ameriškega nogometa Kansas City Chiefs, a poskrbel za razburjenje, ker je to mesto umestil v sosednjo zvezno državo Kansas namesto Misuri. »Napačna država. Bolje, da se ne mešaš v zadeve, ki jih ne razumeš,« mu je odgovorila senatorka iz Misurija»Čestitke Kansas City Chiefs za odlično igro in fantastičen preobrat pod izjemnim pritiskom. Tako zelo dobro predstavljate veliko državo Kansas in v bistvu celotne ZDA. Naša država je zelo ponosna na vas,« je zapisal ameriški predsednik v čestitki zmagovalcem letošnjega super bowla v Miamiju, ki so premagali San Francisco 49ers in tako prišli do prvega naslova po 50 letih.A zmagovalci finala ameriškega nogometa dejansko prihajajo iz zvezne države Misuri, ne Kansas. Kansas City sicer leži na meji med obema zveznima državama.Trump je sicer kasneje ta tvit zbrisal in ga zamenjal z novim, v katerem je zapisal pravilno zvezno državo. A ni bil dovolj hiter. Takoj je bil deležen ostrih in ne preveč prijaznih odzivov.»Gre za Misuri, ti zabiti idiot,« mu je odvrnila nekdanja senatorka iz te zvezne države. Sedanja senatorka iz Misurija Arthurjeva pa je še dodala, da očitno ne razume »osrčja Amerike«.»Ne morem verjeti, da je globoka država umestila Kansas City v Misuri, samo da bi osramotila Trumpa,« pa je tvitnil eden drugih uporabnikov in namigoval na običajne izgovore ameriškega predsednika, ki krivdo za lastne spodrsljaje vedno pripisuje različnim zarotam in zarotnikom ter »globoki državi«.Trumpovo »znanje« zemljepisa sicer že nekaj časa skrbi za posmeh v ZDA. Septembra lani je na primer opozarjal, da bo orkan Dorian lahko dosegel tudi zvezno državo Alabama, kar naj bi napovedovali meteorologi. Ker so ti to potem zanikali, je sam v Beli hiši novinarjem kazal zemljevid, na kateri je nekdo s flomastrom popravil predvideno pot orkana. To naj bi naredil kar Trump sam.Tega uporabniki Twitterja seveda niso pozabili. »Hitro skrijte flomaster Trumpu, preden popravi zemljevid Kansasa,« se je pošalil televizijski producent. Novinar na CNNpa je »napovedal«, da bo Trump zdaj v Beli hiši zagotovo predstavil zemljevid, s katerim bo dokazoval, da je Kansas City dejansko v Kansasu, povzema francoska tiskovna agencija AFP.