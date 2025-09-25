Trump obtožuje Združene narode trojne sabotaže

Donald Trump je po torkovem nastopu na generalni skupščini Združenih narodov zahteval preiskavo tega, kar je označil za »trojno sabotažo«. Na svojem omrežju truth social je včeraj zapisal: »Včeraj se je v Združenih narodih zgodila PRAVA SRAMOTA – ne eden, ne dva, ampak trije zelo zlovešči dogodki!« je objavil in dejal, da že pošilja pismo generalnemu sekretarju ZN Antóniu Guterresu.

V objavi je ameriški predsednik omenil nenadno ustavitev tekočih stopnic, ko sta nanje stopila on in prva dama Melania Trump (in potem peš morala do vrha, kar so posneli tudi snemalci), okvaro teleprompterja med njegovim dolgim govorom in težave z zvokom v avditoriju.

»Najprej so se tekoče stopnice, ki so vodile do glavne govorniške dvorane, sunkovito ustavile. Ustavile so se na desetki. Neverjetno je, da z Melanio nisva padla na ostre robove teh jeklenih stopnic z obrazom naprej. Oba sva se trdno držala ograje, sicer bi bila katastrofa,« je zapisal.

Teleprompter (elektronska naprava, ki omogoča nastopajočemu, da bere besedilo in hkrati gleda v kamero) ni deloval prvih 15 minut njegovega nagovora (»popolnoma temen« je bil, je še trdil), prav tako je bil zvok v dvorani generalne skupščine izklopljen. Potem ko je bil prisiljen, kot je napisal, improvizirati del svojega govora generalni skupščini, je vprašal ženo, kako se je odrezal, ona pa je odgovorila: Nisem slišala niti besede. »Svetovni voditelji, razen če so uporabili slušalke tolmačev, niso mogli slišati ničesar,« je zapisal.

»Včeraj se je v Združenih narodih zgodila PRAVA SRAMOTA,« je Trump napisal na omrežju truth social. FOTO: Mike Segar/Reuters

Kaj je povzročilo incidente

A vsaka od teh »sabotažnih dejavnosti« že ima svoj odgovor. Kot piše BBC, so Združeni narodi takoj po incidentu s stopnicami sporočili, da je varnostni mehanizem morda sprožil Trumpov snemalec, ki se je vzpenjal. Tehnik pri Združenih narodih, ki je bil na lokaciji, je tekoče stopnice ponovno zagnal takoj, ko se je delegacija povzpela v drugo nadstropje. Glede teleprompterja so uradniki ZN za BBC povedali, da ga je upravljala Bela hiša, ki je napravo prinesla s seboj in jo priključila na sistem ZN. Trump je v svoji dolgi objavi omenil tudi težave z zvokom, odgovor ZN pa se glasi, da je »ozvočenje zasnovano tako, da ljudem na njihovih sedežih omogoča, da slišijo govore, ki so prevedeni v šest jezikov, prek slušalk«.

A vsi ti odgovori niso prepričali tiskovne predstavnice Bele hiše Karoline Leavitt, ki je obljubila, da bodo torkovemu incidentu prišli do dna. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stéphane Dujarric je dejal, da je generalni sekretar odredil temeljito preiskavo. »Združeni narodi so pripravljeni popolnoma pregledno sodelovati z ustreznimi ameriškimi oblastmi, da bi ugotovili, kaj je povzročilo incidente, na katere so opozorile Združene države.«