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    Trumpov 80. rojstni dan: velika arena pred Belo hišo in dvoboji UFC

    Svoje praznovanje bo, podobno kot že lani, združil z 250-letnico ZDA in dnem zastave.
    Za svojo veliko zabavo je dal Trump pred Belo hišo postaviti veliko areno za 5000 ljudi. FOTO: Anne Lebreton/Afp
    Galerija
    Za svojo veliko zabavo je dal Trump pred Belo hišo postaviti veliko areno za 5000 ljudi. FOTO: Anne Lebreton/Afp
    R. I., STA
    13. 6. 2026 | 09:44
    4:38
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    Medtem ko mediji po vsem svetu ugibajo, ali sta se Iran in ZDA res dogovorila o sporazumu za končanje vojne, ki vpliva na blagostanje vsega svetovnega prebivalstva, se ameriški predsednik Donald Trump pripravlja na praznovanje svojega rojstnega dne. Jutri bo namreč dopolnil 80 let, za praznovanje pa si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, je poročal STA. Ob tej priložnosti pa ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave.

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    Glasbeniki odra ne želijo deliti s Trumpom

    Za svojo veliko zabavo je dal Trump pred Belo hišo postaviti veliko areno za 5000 ljudi, od katerih jih bo del moral plačati vstopnino, zaradi česar je bila proti projektu že vložena zvezna tožba. Prireditev sicer organizira predsednik UFC Dana White, ki je menda zagotovil, da bo njegova organizacija nosila vse stroške: približno 60 milijonov za postavitev arene in 700.000 dolarjev za čiščenje po dogodku.

    Vojaki in lobisti, kaj pa slavne osebnosti?

    Prireditve naj bi se udeležilo nekaj tisoč vojakov, ki bodo imeli tako kot posebni gostje predsednika prost vstop. Po poročanju Vanity Fair naj bi White povabil tudi številne slavne osebnosti, kot so igralci Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham, Dwayne Johnson, nogometaš Tom Brady in drugi, vendar udeležbe za zdaj javno ni potrdil še nihče. Zagotovo pa bodo tam washingtonski lobisti, Trumpu zvesti politiki, njegovi prijatelji in družinski člani. Najverjetneje bo prišel tudi starejši sin Donald Trump mlajši, čeprav se predsednik ni udeležil njegove nedavne druge poroke zaradi – kot je dejal – ljubezni do domovine.

    Praznovanje bodo združili z 250. obletnico ZDA. FOTO: Saul Loeb/Afp
    Praznovanje bodo združili z 250. obletnico ZDA. FOTO: Saul Loeb/Afp

    Da bi si dogodek lahko ogledalo čim več ljudi, so v bližini Bele hiše postavili tudi veliki zaslon. Vse skupaj utehne pokvariti le dež, ki je napovedan.

    Kaj si želi predsednik?

    Donald Trump je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu, sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da naredi Ameriko spet veliko.

    Zdravja ni omenjal, saj trdi, da je izjemno zdrav in poln energije, čeprav po zadnji anketi časopisov Washington Post ter USA Today in televizije ABC 55 odstotkov Američanov meni, da je prešibkega telesnega zdravja za položaj, ki ga opravlja. 

    Trump sam je pred dnevi tudi izjavil, da ga rojstni dan ne radosti pretirano. »Ni mi treba voščiti vse najboljše, ker nisem vesel rojstnega dne, ki ga imam,« je dejal Trump. »To je številka, o kateri nikoli nisem preveč razmišljal. Ni številka, ki bi mi bila všeč, a vseeno sem tukaj,« je njegove besede povzel USA Today.

    Njegova vlada ga je kljub temu že obdarila, med drugim z njegovo podobo na priložnostnem zlatniku ob 250. obletnici ZDA in posebnem 250-dolarskem bankovcu ter na potnih listih Američanov.

    Še vedno nočejo kraljev

    Ameriški predsednik bo svoj rojstni dan povezal z rojstnim dnevom države, kot je storil že lani ob 250. obletnici ameriških oboroženih sil, ko je pripravil veliko vojaško parado. Na njej je bilo le malo gledalcev, več ljudi se je isti dan po ZDA udeležilo protestov proti Trumpu pod geslom Nočemo kraljev.

    Predsednik bo praznoval, njegovi nasprotniki protestirali. FOTO: Kent Nishimura Afp
    Predsednik bo praznoval, njegovi nasprotniki protestirali. FOTO: Kent Nishimura Afp

    Proteste je pričakovati tudi tokrat. Po ameriških mestih so napovedani demonstracije, zborovanja in tudi glasbeni dogodki. V New Yorku pripravljajo velik koncert z govori, na katerem naj bi nastopili Rufus Wainwright, Bette Midler, Patti Smith in Jane Fonda. Prireditev z naslovom Vstani in zapoj bodo prenašali v 11 zveznih držav. »Edini, ki jih skrbijo te terapevtske seanse za sindrom obsedenosti s Trumpom, so novinarji, ki so plačani, da jih pokrivajo,« je na vprašanje Newsweeka o protestih odgovorila tiskovna predstavnica Bele hiše Abigail Jackson.

    Od začetka Trumpovega drugega mandata so bili doslej trije veliki protesti pod geslom Nočemo kraljev.

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