Trumpov sovražnik Bad Bunny na Super Bowlu

Nacionalna liga ameriškega nogometa (NFL) je razkrila, da bo portoriški zvezdnik Bad Bunny nastopil med odmorom Super Bowla, ki bo 8. februarja na stadionu Levi's v kalifornijski Santa Clari. To bo prvič, da bo latino umetnik sam prevzel oder enega najbolj gledanih televizijskih dogodkov na svetu.

Odločitev lige je sprožila burne odzive, predvsem v konservativnem delu ZDA. Kot poroča The Independent, so glasbenika nekateri vplivneži gibanja MAGA, označili za »Trumpovega sovražnika«, »aktivista proti ICE« in mu očitali, da ne »poje v angleščini« in da »ne sodi na oder ameriškega nogometa«.

Radijski voditelj Dan O'Donnell pa je dejal, da je Bad Bunny dva tedna pred tem dejal, da ne bo nastopal v ZDA zaradi strahu pred deportacijami koncertnih obiskovalcev, zdaj pa se je »očitno odpovedal moralnim prepričanjem v korist poslovne priložnosti«.

Tudi Robbie Starbuck iz konservativne Heritage Foundation je napadel odločitev lige in dejal, da NFL »promovira levo usmerjene družbene teme«.

Prelomnica in osebni uspeh

Bad Bunny, s pravim imenom Benito Antonio Martínez Ocasio, je pred kratkim razkril, zakaj je izpustil ameriške datume svoje svetovne turneje 2025–2026. Kot je povedal za i-D magazine, je bil zaskrbljen, da bi agenti ameriške službe za priseljevanje in carino (ICE) čakali njegove oboževalce pred prizorišči koncertov in jih deportirali.

Bad Bunny naj bi v finalnem obdobju predsedniške kampanje 2024 javno podpiral Kamalo Harris, kot poroča CNN, in sicer tako, da je delil video, v katerem Harrisova razpravlja o pomenu glasovanja Latinoameričanov in Portoričanov v ameriških volitvah.

To je bil njegov odziv na žaljive izjave komika Tonyja Hinchcliffa na Trumpovi volilni prireditvi, ko je Portoriko opisal kot »otok smeti«.

Kljub kritikam Bad Bunny svoj nastop na Superbowlu vidi kot prelomnico, ki presega njegov osebni uspeh. »To, kar čutim, presega mene. To je za moj narod, mojo kulturo in našo zgodovino.«

S tem se umetnik, ki je že več let med najbolj pretočno predvajanimi glasbeniki na svetu, jasno pozicionira kot glasnik svoje skupnosti in kulture.

Čeprav konservativni kritiki trdijo, da kot Portoričan, ki ne poje v angleščini »ne sodi na oder ameriškega nogometa«, mnogi v njegovem nastopu vidijo zgodovinski trenutek: dokaz, da se lahko latino umetnik s svojo kulturo in jezikom povzpne na enega največjih odrov popularne kulture

Organizacijo spektakla bo tudi tokrat prevzel Jay-Z-jev Roc Nation v sodelovanju z NFL in Apple Music. Po napovedih mednarodnih medijev bo šov edinstvena priložnost, saj gre za edini Bad Bunnyjev koncert v ZDA v okviru njegove aktualne turneje. Produkcija obljublja velik spektakel, prežet z latinoritmi in politično nabitimi simboli.