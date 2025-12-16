  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Trumpov zet zapušča Beograd

    Kontroverzni projekt v srbski prestolnici ustavljen, predsednik Vučić obtožuje opozicijo in tožilstvo.
    Velikopotezni načrti za preureditev stavbe nekdanjega generalštaba jugoslovanske vojske v Beogradu so ustavljeni. FOTO: Računalniški prikaz
    Galerija
    Velikopotezni načrti za preureditev stavbe nekdanjega generalštaba jugoslovanske vojske v Beogradu so ustavljeni. FOTO: Računalniški prikaz
    Tanja Jaklič
    16. 12. 2025 | 16:00
    3:50
    A+A-

    Velikopotezni načrti za preureditev stavbe nekdanjega generalštaba jugoslovanske vojske v Beogradu v luksuzni kompleks pod blagovno znamko Trump (hotel, stanovanja in muzej) so ustavljeni. Ameriški investitor Jared Kushner, zet predsednika Donalda Trumpa, se je umaknil iz projekta. Novico je včeraj prvi objavil ameriški poslovni dnevnik Wall Street Journal, le nekaj ur za tem, ko je srbsko tožilstvo za organizirani kriminal vložilo obtožnico proti ministru za kulturo Nikoli Selakoviću in še trem drugim uradnikom zaradi nezakonitosti pri odvzemu statusa oznake kulturne dediščine stavbam generalštaba.

    Simbol spomina

    Gre za »nenaden konec vse bolj kontroverznega projekta«, so zapisali pri ameriškem časniku. Tiskovni predstavnik Kushnerjeve zasebne investicijske družbe Affinity Partners je odločitev komentiral z besedami: »Ker bi morali pomembni projekti združevati, ne razdvajati, in iz spoštovanja do državljanov Srbije in Beograda, tokrat umikamo svojo prijavo«.

    A umik prihaja po letu in pol polemik, razprav in protestov opozicije in strokovne javnosti, ki se zavzema za ohranitev statusa kulturne dediščine in prenovo generalštaba. Monumentalna stavba arhitekta Nikole Dobrovića, ki je bila uničena v Natovem bombardiranju Jugoslavije leta 1999, je namreč za Srbe prav poseben simbol spomina in identitete.

    Pred stavbo generalštaba so v središču Beograda so pogosto potekale demonstracije »Generalštaba ne damo!«. FOTO: Afp 
    Pred stavbo generalštaba so v središču Beograda so pogosto potekale demonstracije »Generalštaba ne damo!«. FOTO: Afp 

    Srbska vlada naj bi s Kushnerjevo družbo že marca lani podpisala pogodbo o oživitvi te lokacije in zemljišče dala v najem za 99 let, lani novembra pa je sprejela odločitev o odstranitvi stavbe iz centralnega registra nepremične kulturne dediščine, da bi s tem pospešili prenovo. To potezo so strokovne institucije ostro kritizirale kot kršitev zakona o kulturni dediščini, ki določa, da je objekt odstranjen s seznama spomenikov šele takrat, ko je popolnoma uničen.

    Projekt je maja letos ustavila tudi preiskava tožilstva za organizirani kriminal zaradi suma, da je bila dokumentacija ponarejena. A to srbske države še vedno ni ustavilo. Novembra je bil sprejet zakon, ki je projekt označil kot »poseben državni interes«. To je pomenilo, da se vsi postopki dovoljenj pospešijo, uradniki pa morajo »brez odlašanja« izdati potrebne dokumente.

    Sprejetje »lex specialis« so mnogi v Srbiji doživeli kot brisanje spomina, ostro so ga kritizirali srbska opozicija in arhitekturni strokovnjaki, ki poudarjajo izjemno modernistično vrednost stavbe in nasprotujejo rušenju. Javno nasprotovanje projektu se je v začetku letošnjega leta okrepilo tudi sredi študentskih protivladnih protestov.

    Jared Kushner je bil včeraj v Berlinu kot del ameriške pogajalske ekipe pri prizadevanjih za mirovni dogovor v ukrajinski vojni. FOTO: Pool Via Reuters
    Jared Kushner je bil včeraj v Berlinu kot del ameriške pogajalske ekipe pri prizadevanjih za mirovni dogovor v ukrajinski vojni. FOTO: Pool Via Reuters

    750 milijonov

    In prvi komentar srbskega predsednika Vućiča? »Srbiji je bila povzročena ogromna škoda.« Po poročanju srbskih medijev je napovedal, da bo vložil kazenske prijave proti vsem, ki so sodelovali v hajki in uničenju investicije, v višini najmanj 750 milijonov evrov, s čimer je Srbija izgubila eno »od najpomembnejših naložbenih priložnosti zadnjih let«.

    Vučić je za umik Kushnerjevega podjetja obtožil tožilstvo in »blokatorje«, kot imenuje protivladne demonstrante. »Osebno bom poskrbel, da bodo vsi, ki so povzročili to škodo, odgovarjali,« je še povedal Vučić.

