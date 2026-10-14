Trumpova veleposlanica šokirala z videzom: še en obraz Mar-a-Lago

Ameriški predsednik Donald Trump je Barbero Thornhill (79) predlagal za direktorico ameriškega zunanjega ministrstva za spremljanje in boj proti trgovini z ljudmi, pri čemer ji pripada diplomatski naziv veleposlanice s posebnimi pooblastili (Ambassador-at-Large). Ameriški senat je njeno imenovanje potrdil 7. avgusta, v javnosti pa odmeva po objavi njenega uradnega portreta na družbenih omrežjih. Fotografija je sprožila številne komentarje in ugibanja o morebitnih estetskih posegih.

Portret je včeraj objavil Riley Barnes, pomočnik ameriškega državnega sekretarja za demokracijo, človekove pravice in delo. Ob objavi je Thornhillovo pozdravil v ekipi ter opozoril, da je trgovina z ljudmi huda kršitev človekovih pravic in mednarodni kriminal, pri katerem storilci zaradi dobička izkoriščajo moške, ženske in otroke. Številni uporabniki družbenih omrežij pa so se osredotočili na videz nove veleposlanice. V komentarjih se je pojavil izraz »obraz Mar-a-Lago«, s katerim spletni komentatorji opisujejo izrazito izpiljen videz, ki ga povezujejo z nekaterimi ženskami iz Trumpovega političnega in družbenega kroga.

Med značilnostmi, ki jih najpogosteje omenjajo, so poudarjene ličnice, dvignjene obrvi, izrazita linija čeljusti in polnejše ustnice.

Thornhillova je poslovna ženska in filantrop, ki je bila predsednica podjetja Impact Design, specializiranega za notranje oblikovanje poslovnih prostorov. Dolga leta je sodelovala tudi z dobrodelnimi organizacijami v Los Angelesu, po lastnih navedbah pa je v devetdesetih letih v Indiji sodelovala tudi z materjo Terezijo. Donald Trump jo je že leta 2019 predlagal za ameriško veleposlanico v Singapurju, vendar imenovanja ni prevzela. Njena nominacija je bila pozneje umaknjena.