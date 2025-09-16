Skoraj tisoč primerov garij na leto: zakaj so okužbe spet v porastu?

V nadaljevanju preberite:

Uši, gliste, garje in stenice se zdijo kot nadloge preteklosti, povezane z revščino in slabimi higienskimi razmerami. A podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje kažejo drugačno sliko – pojavnost garij se je v Sloveniji v zadnjem desetletju skoraj početverila, najpogosteje pa izbruhi nastajajo prav tam, kjer je veliko ljudi skupaj: v vrtcih, šolah, domovih za starejše, bolnišnicah, azilnih domovih in zaporih. Zakaj teh zajedavcev ne moremo izkoreniniti?