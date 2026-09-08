Tudi letos beremo skupaj

Kaj, če bi knjigo odprli zato, ker si tega preprosto želimo? Kaj, če bi si čas za branje vzeli tako samoumevno kot čas za kavo, sprehod ali pogovor? Prav s takšnimi malimi odločitvami lahko začnemo krepiti pozitiven odnos do branja.

Letošnji Nacionalni mesec skupnega branja v ospredje postavlja tisto, kar se v razpravah o bralni pismenosti včasih izgubi: da branje ni samo zmožnost, ki jo potrebujemo za šolo, delo in vsakdanje življenje. Je predvsem izkušnja, ki nam prinaša zadovoljstvo, krepi radovednost, spodbuja bližino in nam ponuja čas zase.

Osrednja tema letošnjega Nacionalnega meseca skupnega branja (NMSB 2026), ki bo od 8. septembra do 11. oktobra povezoval izobraževalne ustanove, organizacije, društva in posameznike po Sloveniji, v zamejstvu in drugod po svetu, je »Branje je veselje«.

Branje kot veselje se pogosto rodi v majhnih trenutkih: ko otrok sam izbere knjigo, ko odrasli znova odkrije čas za branje, ko skupina deli zgodbo ali se pogovarja o prebranem. Prav takšni trenutki gradijo trajen odnos do branja. Pobudniki in organizatorji zato želijo branje približati vsem generacijam in ustvariti okolje, v katerem bomo brali predvsem zato, ker nam je prijetno, ker nas nekaj zanima, ker nas branje bogati in nas povezuje z drugimi.

PLAKAT Beremo skupaj, Ilustracija je delo Marjana Mančka iz zbirke stripov Modre misli Malega muca (Buča, 2017) FOTO: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS.

V NMSB 2026 bo tudi letos tekla dobro sprejeta pobuda »10 minut za branje«, ki se je že uveljavila v številnih vzgojno-izobraževalnih zavodih, letos pa jo želijo približati tudi odraslim – mladim in starejšim, staršem, zaposlenim in drugim. Sporočilo je preprosto: za bralno veselje je včasih dovolj že deset minut.

Dogodki v okviru NMSB 2026 so zbrani na vseslovenskem bralnem zemljevidu, v t. i. dogodkovniku na uradni spletni strani Nacionalnega meseca skupnega branja. V bogatem koledarju lahko poiščete vsebine, ki vas zanimajo in veselijo kot bralce, organizatorji in izvajalci bralnih spodbud pa boste na njem našli vrsto idej za nadaljnje delo.

FOTO: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS.

Nacionalni mesec skupnega branja 2026 poteka pod častnim pokroviteljstvom Slovenske komisije za UNESCO.

NMSB 2026 so zasnovali: Bralno društvo Slovenije, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Društvo slovenskih pisateljev, Slovenska sekcija IBBY, Združenje slovenskih splošnih knjižnic in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ter mestne knjižnice v Ljubljani, Mariboru in Kranju.

Partnerji akcije: Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, Andragoški center Slovenije, Javna agencija za knjigo RS, Zavod RS za šolstvo, Mladinska knjiga Založba, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Zavod za gozdove Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Gozdarski inštitut Slovenije. Aktivno se vključujejo še Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, Narodna in univerzitetna knjižnica, projekt Ozaveščanje za vseživljenjsko učenje s kampanjo Lahko.si, Mreža za družinsko pismenost, Goriška knjižnica Franceta Bevka in Zveza prijateljev mladine Slovenije z društvi in zvezami po vsej Sloveniji.

Medijski podporniki: RTV Slovenija, Delo, Primorski dnevnik, Gorenjski glas, Bukla, Ciciban, Cicido, Pil in Galeb.

Sponzorji: Krka, Europlakat, Mediabus.

Nacionalno akcijo »Beremo skupaj«, ki spremlja Nacionalni mesec skupnega branja in jo vodi Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS s partnerji, bo zaznamovala plakatna kampanja z ilustracijami Marjana Mančka iz zbirke stripov Modre misli Malega muca (Buča, 2017). Več tisoč plakatov in razglednic bo razdeljenih šolam, vrtcem, knjižnicam in drugim ustanovam, ki spodbujajo branje, plakati pa bodo k skupnemu branju vabili tudi s plakatnih mest Europlakata po vsej Sloveniji in avtobusov Ljubljanskega potniškega prometa.

Berimo skupaj!

Naročnik oglasne vsebine je Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS.