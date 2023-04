Tudi papež ostal brez Twitterjeve modre zvezdice

Papež Frančišek je le eden od številnih uporabnikov twitterja, ki so včeraj na svojem profilu izgubili modro kljukico, namenjeno izkazovanju pristnosti računov. Družbeno omrežje ameriškega milijarderja Elona Muska namreč označbo odstranjuje pri vseh tistih, ki ne plačujejo naročnine zanjo.

Poleg vrhovnega predstavnika Rimskokatoliške cerkve, ki ima več kot 18,8 milijona sledilcev, so modre kljukice izginile na profilih številnih znanih osebnosti, med njimi sta pevca Beyoncé in Justin Bieber pa nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, vplivnica Kim Kardashian, milijarder in ustanovitelj Microsofta Bill Gates, celo ustanovitelj Twitterja Jack Dorsey in časnik New York Times. Številne medijske hiše so tudi izgubile oznako, da so povezane z državo, na primer ameriška radijska postaja NPR, kanadska radiotelevizija CBC, kitajska tiskovna agencija Xinhua, ruska RT ...,

Ob podobi papeža na twitterju ni več modre zvezdice. FOTO: Twitter

Modra kljukica je vse do Muskovega prevzema družbenega omrežja pomenila, da je Twitter preveril identiteto uporabnika, zaradi česar je postala tudi statusni simbol. A z novim lastnikom je zavel nov veter; odločil se je, da bo uporabnikom za zagotavljanje njihove pristnosti zaračunal osem dolarjev na mesec.

»Modra kljukica zdaj pomeni, da je večja verjetnost, da ste popolna zguba in da obupano iščete potrditev od slavnih ljudi,« je le malo po tem, ko je že pred tedni izgubila svoj znak, tvitnila raperka Doja Cat. Pritožil se je tudi košarkarski zvezdnik LeBron James in tvitnil, da ne namerava plačati za storitev twitter blue, kakor se imenuje. Musk se je odzval, da je osebno plačal za nekaj naročnin, vključno za račun gospoda Jamesa.

Kot je poročal New York Times, ki se je menda dokopal do internih dokumentov podjetja, naj bi lastnik Twitterja načrtoval tarifno lestvico, po kateri bi organizacijam za preverjanje z zlato kljukico zaračunaval tisoč dolarjev na mesec, z izjemami za oglaševalce in organizacije z največ sledilci.