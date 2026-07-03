Tudi to je Amerika

Kaj najbolj simbolizira petdeseterico držav novega sveta, ki praznuje svojo 250-letnico, je težko določiti, zagotovo pa so prepoznane po marsičem.

Jutri bodo Združene države Amerike praznovale 250. obletnico sprejetja deklaracije o neodvisnosti, s katero se je 4. julija 1776 trinajst ameriških kolonij razglasilo za samostojne in neodvisne od britanske oblasti. Od tedaj so ZDA po svetu razširile marsikaj od slovitih ameriških sanj do kokakole, kaj jih najbolj simbolizira, je težko določiti. Zagotovo pa je tudi to Amerika. Kip svobode, ikona upanja za prišleke Mineva 140 let od odprtja ene najprepoznavnejših znamenitosti ZDA, Kipa svobode na otočku Liberty v newyorškem pristanišču. Ni le simbol svobode, bil je tudi simbol priložnosti in novih začetkov zlasti za generacije priseljencev, ko so plule mimo na sosednji otok Ellis, kjer je bila med letoma 1892 in 1954 priseljenska sprejemna postaja. Skozi njene dvorane je šlo več kot 12 ...