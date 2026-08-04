Tujci na upravnih enotah: ali morajo uradniki govoriti angleško?

Bralec nas je opozoril na težave pri sporazumevanju na enem od sektorjev za tujce na upravni enoti, pri čemer ni navedel, za katero enoto gre. Kot navaja, naj uradniki ne bi govorili tujih jezikov, zaradi česar naj bi bilo urejanje postopkov za tujce oteženo. Na Upravni enoti Ljubljana, oddelku za splošne zadeve in odnose z javnostmi pojasnjujejo, da je v Sloveniji uradni jezik slovenščina, na območjih občin, kjer živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa tudi italijanščina ali madžarščina. Upravni postopki se zato vodijo v slovenskem jeziku, kar pomeni, da se v tem jeziku vlagajo vloge, pišejo odločbe, sklepi, zapisniki, uradni zaznamki in druga pisanja ter opravljajo dejanja v postopku. Uslužbencem sicer ni prepovedano komunicirati v angleškem jeziku, kadar gre za splošna ...