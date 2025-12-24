  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Tukaj lahko spremljaš Božičkov let

    Noradovo spletno stran za sledenje Božičku vsako leto obišče več milijonov ljudi iz približno 200 držav po vsem svetu.
    Lani so našteli 20,6 milijona obiskov in več kot 400.000 klicev na brezplačno telefonsko številko. FOTO: Igor Mali
    Galerija
    Lani so našteli 20,6 milijona obiskov in več kot 400.000 klicev na brezplačno telefonsko številko. FOTO: Igor Mali
    STA
    24. 12. 2025 | 14:19
    24. 12. 2025 | 14:36
    2:11
    A+A-

    Pod budnim očesom prostovoljcev ameriške vojske je danes Božiček z vprego jelenov, polno daril, že začel svojo pot po svetu. Kot je videti na spletni strani Severnoameriškega poveljstva zračne obrambe (Norad) za spremljanje njegove poti v živo www.noradsanta.org, je razdelil že več sto milijonov daril.

    Tradicija sega v leto 1955, ko je lokalni časopis v zvezni državi Kolorado objavil številko, na katero naj bi otroci lahko poklicali Božička. Legenda pravi, da so bili zaradi napake v tisku klici preusmerjeni na vojaško številko takratnega Kontinentalnega poveljstva zračne obrambe (CONAD) s sedežem blizu kraja Colorado Springs, ki ga je pozneje nadgradil in nadomestil Norad.

    image_alt
    George Michael, Dean Martin in mnogi drugi, ki so umrli na božični dan

    Dežurni poveljnik, polkovnik Harry Shoup, je odgovoril na telefonski klic in takoj ugotovil, da je otrok, ki je poklical, imel napačno številko. Ker ga ni hotel vznemiriti, je začel z njim klepetati in mu posredoval informacije. Ker ni hotel razočarati otrok, je ukazal zaposlenim, naj odgovarjajo na klice ter otroke seznanjajo z lokacijo Božička na nebu. Z leti se je njegova pobuda razvila v obsežnejšo operacijo in danes Božička spremlja več kot tisoč prostovoljcev, ki odgovarjajo na klice in elektronsko pošto.

    image_alt
    Kolikokrat ste gledali Sam doma? Še premalokrat?

    Norad je tako skozi leta ohranjal tradicijo in jo razvil v današnjo interaktivno spletno stran, na kateri si je mogoče ogledati, kje se v določenem trenutku nahaja Božiček. Na spletni strani je tudi števec daril, ki jih je dobri mož že razdelil, otroci pa ob tem lahko izvejo še zanimive podatke o določenih krajih sveta. Razvili so tudi aplikacijo, pot Božička pa je mogoče spremljati tudi na spletni strani Flightradar 24.

    Nacionalni stanovanjski program

    Dajatve tudi na prazna stanovanja

    V javno obravnavo gre nov dokument, o različnih ukrepih bo potekala razprava.
    Nejc Gole 23. 12. 2025 | 16:04
    Smučarski skoki

    Goldberger in Freund pri Domnu opazila pomembno spremembo

    Domen Prevc tudi za poznavalce glavni favorit bližnje 74. novoletne turneje v smučarskih skokih. Avstrijski del bo pričakal z rumeno majico.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 20:00
    Ruska obrambna industrija

    Direktor ruske orožarske tovarne se je zažgal v središču Moskve

    75-letni Vladimir Arsenjev, direktor moskovskega podjetja Volna – Centralni znanstvenoraziskovalni inštitut, se je pred Kremljem polil z bencinom in se zažgal.
    24. 12. 2025 | 07:23
    Smučarski skoki

    Prevcu ukradel rekord in presenetil z odgovorom

    Mladi avstrijski smučarski skakalec Stephan Embacher ni bil povsem zadovoljen s seboj v Engelbergu.
    Miha Šimnovec 22. 12. 2025 | 11:42
    Praznično

    Praznične večerje v stilu: elegantne jedi in vina za popolno ujemanje

    Preprosta priprava in vrhunski okusi. Z Lidlovimi izbranimi dobrotami lahko ustvarite nepozabno praznično in kulinarično izkušnjo.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 08:59
    Vredno branja

    Preizkusil sem za vas: »Težko bi šel nazaj, vožnja je udobna in tiha«

    Izjave v slogu »Ne moreš potovati daleč«, »Na polnilnici boš čakal dolge ure«, »Potovanja trajajo dvakrat dlje« ali »Električni avti so le za mesto in ne za daljše poti« so skoraj obvezen del vsakega pogovora o električni mobilnosti.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 14:40
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Strategija steklenih sten

    Odprta vrata zunanjim obiskovalcem podjetju le koristijo

    Sprejemanje obiskov je strateško orodje za krepitev blagovne znamke, privabljanje talentov in gradnjo zaupanja.
    Milka Bizovičar 20. 12. 2025 | 06:00
    Družbena odgovornost

    Podjetja z donacijami podpirajo lokalno okolje

    Investicije v projekte, ki pripomorejo k trajnostnemu razvoju in izboljšanju kakovosti življenja.
    Milka Bizovičar 18. 12. 2025 | 06:00
    dobrodelnostBožičekZDAbožič

    Vladna kadrovanja

    Krmilo urada za preprečevanje pranja denarja Juretu Palki

    Vlada ga je na mesto vršilca dolžnosti direktorja imenovala po razrešitvi Anike Vrabec Božič. Mandat mu bo začel teči 1. januarja 2026.
    24. 12. 2025 | 15:59
    NK Celje

    Napoved se je uresničila, Svit Sešlar spet doma

    Dan po odhodu Danijela Šturma na Češko se je vodilno moštvo jesenskega dela SNL okrepilo s Svitom Sešlarjem.
    24. 12. 2025 | 15:53
    Krščanski praznik

    Božična praznovanja so se po dveh letih vrnila v Betlehem

    V domnevni rojstni kraj Jezusa na okupiranem Zahodnem bregu je danes iz Jeruzalema prispela božična procesija.
    24. 12. 2025 | 15:15
    Za vijoličnimi vrati

    Božič v domu, kjer potica nima zadnje besede

    Novinarka Barbara Kotnik bo nocojšnji praznični večer preživela v angleškem oziroma francoskem duhu.
    Saša Bojc 24. 12. 2025 | 15:00
    Druga proroka

    Teniška šampionka in filmski igralec utrdila zvezo s še drugo poroko

    Venus Williams, sedemkratna zmagovalka na turnirjih za veliki slam, in Andrea Preti sta v Palm Beachu imela petdnevno poročno zabavo. Prva poroka na Ischii.
    24. 12. 2025 | 14:35
    Vredno branja

    Novi vlaki in številne investicije Slovenskih železnic

    Leto 2025 je za skupino Slovenske železnice prelomno: nova vozna sredstva v potniškem in tovornem prometu in nagrade za trajnost.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:41
    NASVETI

    Ne delajte teh 5 napak – tako se potica res ponesreči

    Zakaj ima potica luknje? Spoznajte 5 največjih napak pri peki potice in preverjene nasvete, kako speči popolno, sočno potico brez razpok.
    Odprta kuhinja 23. 12. 2025 | 09:07
    DIGITALIZACIJA

    Kje v Sloveniji gradijo prvo slovensko tovarno umetne inteligence?

    Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
    1. 12. 2025 | 15:18
    HEMOROIDI

    Pogosta zdravstvena težava, ki je večinoma še vedno tabu: kako si pomagati

    Hemoroidi nam lahko hitro pokvarijo počutje, saj vplivajo na udobje pri sedenju, gibanju in celo pri najbolj vsakdanjih opravilih.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 10:46
    NAJLEPŠE HIŠE

    Top 10 hiš v 2025 po vašem izboru

    Razmišljate o gradnji hiše? Spoznajte deset montažnih hiš Lumar.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:22
    Vredno branja

    Fizioterapija: ključ do hitrejšega okrevanja in izboljšanja gibljivosti

    Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:14
    Vredno branja

    Katera je zdaj cenovno ugodna izbira za ogrevanje?

    V mrzlih mesecih je še posebej pomembno stabilno, udobno in cenovno ugodno ogrevanje domov.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 14:06
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 11:35
    OGREVANJE

    Več toplote in še več prihrankov: brez poseganja v zasnovo doma

    Udobje doma danes pomeni več kot le prijetno temperaturo.
    Promo Delo 18. 12. 2025 | 14:45
    Vredno branja

    December je čas za maratone serij in velike športne večere

    SkyShowtime v EON paketih, Arena Sport brez doplačila do 2026 in NBA na Sportklubu.
    Promo Delo 22. 12. 2025 | 09:19
    Vredno branja

    Slovenski junak trajnosti 2025 prihaja s Pohorja

    Podjetje 5 Start je na natečaju zavarovalnice Generali SME EnterPRIZE 2025 prejelo naziv slovenskega junaka trajnosti.
    Promo Delo 23. 12. 2025 | 09:16
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Vredno branja

    Sanje o skupnem domu so kmalu trčile ob prvo oviro (video)

    Ko so se v pritličnem stanovanju družine Judar lotili prenove, jih je najprej ustavila težava, ki jo pozna veliko lastnikov starejših ali slabo prezračevanih hiš: izjemna vlaga in huda zatohlost, ponekod celo plesen.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:45
