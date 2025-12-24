Tukaj lahko spremljaš Božičkov let

Pod budnim očesom prostovoljcev ameriške vojske je danes Božiček z vprego jelenov, polno daril, že začel svojo pot po svetu. Kot je videti na spletni strani Severnoameriškega poveljstva zračne obrambe (Norad) za spremljanje njegove poti v živo www.noradsanta.org, je razdelil že več sto milijonov daril.

Tradicija sega v leto 1955, ko je lokalni časopis v zvezni državi Kolorado objavil številko, na katero naj bi otroci lahko poklicali Božička. Legenda pravi, da so bili zaradi napake v tisku klici preusmerjeni na vojaško številko takratnega Kontinentalnega poveljstva zračne obrambe (CONAD) s sedežem blizu kraja Colorado Springs, ki ga je pozneje nadgradil in nadomestil Norad.

Dežurni poveljnik, polkovnik Harry Shoup, je odgovoril na telefonski klic in takoj ugotovil, da je otrok, ki je poklical, imel napačno številko. Ker ga ni hotel vznemiriti, je začel z njim klepetati in mu posredoval informacije. Ker ni hotel razočarati otrok, je ukazal zaposlenim, naj odgovarjajo na klice ter otroke seznanjajo z lokacijo Božička na nebu. Z leti se je njegova pobuda razvila v obsežnejšo operacijo in danes Božička spremlja več kot tisoč prostovoljcev, ki odgovarjajo na klice in elektronsko pošto.

Norad je tako skozi leta ohranjal tradicijo in jo razvil v današnjo interaktivno spletno stran, na kateri si je mogoče ogledati, kje se v določenem trenutku nahaja Božiček. Na spletni strani je tudi števec daril, ki jih je dobri mož že razdelil, otroci pa ob tem lahko izvejo še zanimive podatke o določenih krajih sveta. Razvili so tudi aplikacijo, pot Božička pa je mogoče spremljati tudi na spletni strani Flightradar 24.