Tupperware, sinonim za plastično posodo, na robu propada

Tupperware, za marsikoga po svetu še vedno sinonim za plastično posodo, je na robu bankrota. Ob močni konkurenci občutno cenejših plastičnih posod za shranjevanje, manjši potrebi po shranjevanju živil zaradi predpripravljene hrane ter že desetletja nepriljubljeni prodajni taktiki »od vrat do vrat« se prodaja njihovih izdelkov drastično zmanjšuje.

Tupperware je, kot piše BBC, sinonim za vsako plastično posodo in predvsem mlajše generacije sploh ne vedo, da gre za blagovno znamko, ki jo je pred 77 leti ustanovil Earl Tupper. Inovator iz Massachusettsa je odkril način, kako stranski proizvod iz industrijskega obrata, kjer je delal, spremeniti v izboljšavo plastike, ki jo je imenoval poli-T. Plastika je namreč na začetku dvajsetega stoletja, ko je bila odkrita, veljala za nezaželeno v gospodinjstvu, mastno, smrdečo in tako neprimerno za shranjevanje hrane.

Tupper je predstavil svoje izdelke po drugi svetovni vojni, leta 1946. Toda sprva nihče ni razumel njegovih posod in kako jih uporabljati. Največja težava je bil sicer zelo inovativen in kvaliteten pokrov za zapiranje, ki je toliko zmedel potrošnike, da so marsikateri izdelek vrnili v trgovine, češ da pokrov ne ustreza. V resnici pa ga niso znali odpreti oziroma zapreti. Prodaja j bila slaba, vse dokler se ni povezal z Brownie Wise ločeno mamo samohranilko.