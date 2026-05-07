Turist dobil odškodnino, ker kljub zgodnjemu vstajanju ni dobil ležalnika

Nemškemu turistu, ki mu na počitnicah v Grčiji kljub zgodnjemu vstajanju ni uspelo dobiti ležalnika ob bazenu, je sodišče dosodilo skoraj tisoč evrov odškodnine. Izplačati mu jo mora turistična agencija, s katero je letoval, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami.

Moški je bil s turistično agencijo na letovanju na grškem otoku Kos leta 2024, ko je za aranžma za štiričlansko družino plačal okoli 7200 evrov. Na sodišču v Hannovru je povedal, da so vsak dan vstajali ob šesti uri, da bi si zagotovili ležalnik ob bazenu. Za iskanje so porabili 20 minut, kljub temu pa ga zaradi rezervacij z brisačami niso dobili. Otroka sta zato morala ležati na tleh, je povedal.

Turistično agencijo je tožil, ker ni dosegla, da bi v letovišču spoštovali prepoved rezervacij ležalnikov z brisačami, na to pa ni niti opozarjala gostov, ki so kljub prepovedi to počeli. Čeprav mu je agencija že izplačala 350 evrov, so mu sodniki dosodili še 986 evrov odškodnine.

Sodišče je razsodilo, da je bila turistična agencija, čeprav ni upravljala hotela in ni mogla zagotoviti, da bi imel vsak gost v vsakem trenutku dostop do ležalnika, dolžna poskrbeti za organizacijsko ureditev, ki bi zagotovila »razumno razmerje« med številom ležalnikov in gostov.

Tudi v drugih državah so se številni turisti med poletnimi počitnicami že srečali z »vojno« za ležalnike ali prostor ob obali ter jutranjim hitenjem za rezervacijo prostora z brisačami.

Lani je na družbenih omrežjih krožil posnetek turistov, ki so na kanarskem otoku Tenerife spali na ležalnikih ob bazenih, da bi si jih zagotovili. Vse več obalnih mest v Španiji pa se odloča za uvedbo kazni – v nekaterih obalnih regijah turistom grozi 250 evrov kazni, če po rezervaciji ležalnika z brisačo izginejo za več ur.

V boju proti tej praksi turistična agencija Thomas Cook turistom za doplačilo ponuja celo možnost rezervacije ležalnika ob bazenu.