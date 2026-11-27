V znameniti vodnjak Trevi v Rimu turisti mečejo vse manj kovancev. S tem so se po podatkih dobrodelne organizacije, ki zbira kovance, zmanjšale tudi donacije, odkar so v začetku letošnjega leta namestili pregrado, ki omejuje dostop do vodnjaka, ter uvedli vstopnino.

Za svetovno znani vodnjak obstaja izročilo, po katerem obiskovalci čez ramo vržejo kovanec v vodo te baročne mojstrovine, kar naj bi zagotovilo ponovni obisk mesta ali uresničitev drugih želja. Vendar morajo turisti od letošnjega februarja za ogled vodnjaka odšteti dva evra, medtem ko ga prebivalci italijanske prestolnice lahko še naprej obiskujejo brezplačno. Po poročanju britanskega Guardiana naj bi uvedena vstopnina delno prispevala k temu, da je tradicija metanja kovancev izgubila nekaj svojega čara.

Z omenjenim ukrepom so želeli omejiti preveliko gnečo pri spomeniku ter zbrati sredstva za vzdrževanje vodnjaka in drugih rimskih spomenikov. Ob tem, da je vodnjak Trevi lani obiskalo 4,4 milijona turistov, so predvidevali tudi, da bo vstopnina pomenila prihodek mestnim oblastem. FOTO: AFP

Običajno so zbrali več kot 1,4 milijona evrov na leto

Rimska podružnica katoliške dobrodelne organizacije Karitas, ki pobira kovance iz vodnjaka Trevi, je običajno zbrala več kot 1,4 milijona evrov na leto. Letos pa so med januarjem in septembrom zabeležili izpad v višini približno 200.000 evrov v primerjavi z enakim obdobjem v preteklem letu.

»Eden od razlogov bi lahko bila ukinitev neposrednega dostopa do vodnjaka Trevi,« je za časopis Il Messaggero povedal direktor organizacije Karitas Rim Giustino Trincia. S temi prispevki organizacija financira hrano za ljudi v stiski in druge socialne projekte. Kot domnevajo, so k manjšemu izkupičku organizacije Karitas prispevali tudi prehod na brezstično plačevanje in uporaba digitalnih denarnic na mobilnih telefonih.

Trenja med Karitas in rimsko mestno upravo

Predstavnik rimske Karitas je za Guardian povedal, da v dosedanji letošnji izkupiček niso všteti tuji kovanci, zato morda izguba ni tako visoka. Ukrep naj bi sicer po pisanju portala sprožil tudi trenja med Karitas in rimsko mestno upravo, ki je samo v prvem mesecu po uvedbi vstopnine zaslužila 435.194 evrov. Z omenjenim ukrepom so želeli omejiti preveliko gnečo pri spomeniku ter zbrati sredstva za vzdrževanje vodnjaka in drugih rimskih spomenikov. Ob tem, da je vodnjak Trevi lani obiskalo 4,4 milijona turistov, so predvidevali tudi, da bo vstopnina pomenila prihodek mestnim oblastem.