Turisti zaradi vojne množično odpovedujejo počitnice na priljubljenem otoku

Turisti so začeli odpovedovati počitnice na Cipru, rezervacije hotelov na otoku pa so se zaradi vojne na Bližnjem vzhodu in naraščajoče regionalne nestabilnosti zmanjšale za 40 odstotkov. Priljubljena letovišča, kot sta Limassol in Protaras, so med velikonočnimi prazniki običajno polna turistov, letos pa so plaže in ulice zapuščene, poroča Daily Mail.

ZDA in Izrael sta 28. februarja začela napade na Iran, ravno ko se je ciprska turistična sezona po zimskem zaprtju ponovno odprla. Napad brezpilotnega letala na britansko pomorsko oporišče na otoku 2. marca je povzročil val odpovedi turističnih potovanj.

Dnevne stopnje odpovedi kratkoročnih najemov na Cipru so se zvišale s približno 15 odstotkov pred konfliktom na kar sto odstotkov v dneh po konfliktu, kažejo podatki ameriškega podjetja AirDNA, ki spremlja takšne rezervacije.

FOTO: Yiannis Kourtoglou/Reuters

Čeprav se je ta uničujoča statistika od takrat znižala, je stopnja odpovedi ostala pri 45 odstotkih od 21. marca. Ciprsko združenje hotelirjev je prav tako poročalo o skoraj 40-odstotnem padcu rezervacij marca in podobnem padcu aprila, je povedal generalni direktor združenja Christos Angelides.

Hotelski kompleks Thanos Hotels and Resorts, ki na Cipru upravlja štiri hotele, je med drugimi doživel nenaden val odpovedi. Stroški nastanitve v aprilu in maju so bili prejšnji teden za 12 odstotkov nižji kot v tednu pred začetkom konflikta, kažejo podatki Lighthouse Intelligence.

Grčijo in Turčijo je prav tako prizadel upad rezervacij, saj se zdi, da poceni potovalne ponudbe poskušajo privabiti nove goste, prav tako pa tudi Ciper. Irene Hays, lastnica in predsednica potovalne agencije Hays Travels, je za Financial Times povedala, da se je povečalo število rezervacij za počitnice v krajih, ki se zdijo varnejši – kot so Malta, Hrvaška in Italija.

Povečanje števila rezervacij so opazili tudi na Karibih, otokih Turks in Caicos, v Dominikanski republiki, na Jamajki, Arubi, Barbadosu in Bahamih, piše Daily Mail.