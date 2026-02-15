Turška ladja poškodovala Titovo

Ladja Galeb, ki je stalno privezana v pristanišču na Reki, je bila v petek zvečer poškodovana, potem ko je vanjo ob izplutju s priveza trčila turška tovorna ladja Deniz Akay, ki ji je odpovedal pogon. Poškodovanih ni bilo, celoten obseg škode pa še ugotavljajo.

Ugotovljena je bila manjša škoda na turški ladji in na premcu Galeba, izrečen pa je bil tudi ukrep prepovedi plovbe ladje Deniz Akay v lasti družbe Akaylar, ki trenutno pluje pod zastavo Barbadosa, so v soboto sporočili s hrvaškega ministrstva za morje, promet in infrastrukturo.

Celoten obseg škode še ugotavljajo, preiskave so prav tako še v teku, glede na doslej zbrane informacije pa je dogodek označen kot pomorska nezgoda, poročata hrvaška portala N1 in Jutarnji list.

Ladja Galeb, znana tudi kot plavajoča rezidenca nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza Tita, ima dolgo in zanimivo preteklost. Od leta 2006 je zaščitena kot kulturna dediščina. Galeb je v reško pristanišče priplul pred letom dni po obsežni obnovi, ki je potekala od leta 2019. Poleg konstrukcijske sanacije so izvedli tudi temeljita restavratorska dela notranjosti, saj je bila ladja preurejena v muzej, delno pa tudi gostinski objekt s prenočišči.

Skupna vrednost obnove in opreme je znašala 12,4 milijona evrov. Od tega je 4,2 milijona evrov prispevala Evropska unija iz nepovratnih sredstev, občina Reka pa je dodatno zagotovila 1,6 milijona evrov za nakup ladje, projektiranje in druge stroške.