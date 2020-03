TV namig: ​Kitajska: Otroci sramote

Torek, 10. marca

Kitajska: Otroci sramote: TVS 1 ob 20.55

Kitajska: Otroci sramote. Foto TVS

Kar 80 odstotkov vseh smrtnih kazni na svetu izrečejo na Kitajskem – tam na leto usmrtijo več tisoč ljudi. Vlada nikoli ne poskrbi za sirote usmrčenih, nedolžni otroci pa nosijo pečat obsodbe staršev – pogosto jih zaradi obsodbe staršev zavržejo tudi preostali sorodniki, ki jih označijo za še ena usta brez vrednosti – in stigma smrtne kazni se nato kot virus prenaša iz roda v rod.A neka ženska se je kljub temu sklenila boriti. Nekdanja zaporniška paznica Šukin Čang vodi devet sirotišnic za otroke obsojenih na smrt, ki jim država sicer ne ponuja nobene podpore, po kitajskih zakonih pa jih tudi ni mogoče posvojiti. Najprej jim pomaga pri tem, da se od očeta ali mame pred usmrtitvijo vsaj poslovijo. Čangova pravi, da je ta kratek pogovor, ki včasih traja komaj kako minuto, otrokom v pomoč pri žalovanju.Nato pa jim Čangova, ki jo kličejo babica Čang, skuša dati še priložnost za prihodnost. Otroci tako hodijo v šolo, se učijo plesa in glasbe, nosijo lepa oblačila, ki jim jih darujejo posamezni dobrotniki ali tekstilne družbe, in tako ti popolnoma nedožni otroci vendar dobijo priložnost za prihodnost.