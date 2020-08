TV namig: Lyndon B. Johnson, Ljubezen po domače in Memento

Nedelja, 30 avgusta



Lyndon B. Johnson: TV SLO 2 ob 21.30

Ljubezen po domače – predstavitev: Pop TV ob 20.00

Tanja Postružnik Foto Pop Tv



Memento: Planet TV ob 22.20

Lyndon Baines Johnson se je leta 1960 boril za demokratsko predsedniško nominacijo. Kljun političnim izkušnjam je nominacijo izgubil, in to proti mlademu in karizmatičnemu senatorju Johnu F. Kennedyju. Ko mu je ta ponudil podpredsedniško mesto, ga je v upanju, da bo ohranil nekaj moči, sprejel. A takoj po zmagi na volitvah se je znašel na stranskem tiru. Najbližjim sodelavcem je rekel: »Moja prihodnost je za mano.« A vse se je spremenilo 22. novembra 1963, ko so Kennedyja umorili: LBJ – z ženo Lady Bird in Jackie Kennedy ob sebi – priseže kot 36. predsednik ZDA. Kljub odlični igri Woddyja Harrelsona gre za precej povprečen izdelek, ki kritikov ni navdušil.Potem ko so na Pop TV že začeli iskati potenicialne ljubezenske partnerje izbrancem pete sezone šova Ljubezen po domače, zdaj končno prihaja na spored celotna četrta sezona, ki jo je koronavirus potisnil iz prej napovedanega spomladanskega termina.Po rojstvu številnih ljubezni, od katerih se jih je kar nekaj razcvetelo v globoke romantične zveze, jih je nekaj tudi takih, ki so se nadaljevale z naraščajem. Da bo takih zgodb še veliko, bomo spoznali novih deset podeželskih junakov, ki bodo v 4. sezoni Ljubezni po domače iskali in se trudili za največjo nagrado na svetu – ljubezen. Najprej bomo videli, kako so na edinstven način odprli svoje srce v upanju, da se jim oglasi sorodna duša ...ZDA, 2000. Režija: Christopher Nolan. Igrajo: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Russ Fega. Triler. 115 min.Nolanov psihološki triler še danes slovi kot eden najboljših filmov z začetka tisočletja. Leonard je priča ženinemu umoru in zaradi udarca v glavo izgubi kratkoročni spomin. Spomni se vsega, kar se je zgodilo pred usodnim dogodkom, novih informacij pa si ne more zapomniti. Fotografije v žepih in tetovaže po telesu mu povedo, kdo so ljudje okoli njega in da njegova žena še vedno ni maščevana.